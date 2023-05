Sint-Jozef en De Companie nodigen uit tijdens Zonnebatjes in Zonnebeke

Alé gow, spring nekjei binn: met deze lokroep willen het woonzorgcentrum Sint-Jozef en dagzorgcentrum De Companie de mensen tijdens de Zonnebatjes laten kennismaken met het dagverzorgingscentrum. Daarnaast vindt er van 1 juni tot en met 31 augustus een wandelzoektocht plaats.

“Met de wandelzoektocht willen we een activiteit aanbieden die heel toegankelijk is”, stellen organisatoren Christine, Vanessa, Ria, Evelien en Fanny. “We willen de bewoners een leuke namiddag bezorgen en hen die samen met familie, andere bewoners of vrijwilligers laten beleven. De wandelzoektocht is ook vrij voor iedereen uit Zonnebeke en de wijde omgeving. Het parcours is 2,2 kilometer en rolstoelvriendelijk, en loopt voor een groot deel door het kasteeldomein, zodat de deelnemers kunnen genieten van een prachtig stukje natuur dicht bij het centrum.”

De zoektocht loopt van 1 juni tot en met 31 augustus en de deelnameprijs bedraagt 5 euro. Deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen aan het onthaal van het zorgcentrum, in de Ieperstraat in Zonnebeke, waar start en eindpunt van de wandelzoektocht liggen. De inrichters danken de sponsors alvast voor de mooie prijzen. De opbrengst van de wandelzoektocht gaat integraal naar de animatieactiviteiten voor de bewoners van het zorgcentrum, de assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum

Lekker Companietje

Op zondag 4 juni is er de deelname aan de Zonnebatjes. “Op ons terras kan men genieten van ons Companietje. Dat is een blond biertje genoemd naar ons dagverzorgingscentrum De Companie”, zegt verantwoordelijke Vanessa Hanssens.

“We zetten dan onze deur wagenwijd open om de mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met ons dagverzorgingscentrum. Er is ook een interactieve wedstrijd aan gekoppeld, waarbij een QR-code gescand moet worden. Dat kan van 14 tot 17.30 uur.”

Volgens de werkgroep is er nog altijd enig gebrek aan kennis over de werking van een zorgcentrum en er is nog altijd sprake van drempelvrees.

Middagmaal

“Elke 65-plusser kan bij ons terecht voor een middagmaal. Het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan zorgbehoevende senioren die nog thuis wonen, maar overdag nood hebben aan gezelschap, verzorging en ondersteuning. We willen de dag doorbrengen op een aangename en zinvolle manier door allerhande activiteiten te organiseren of kleinere groepen te begeleiden. We zijn iedere weekdag open van 8.30 tot 17 uur. Daarnaast zijn er de assistentiewoningen, het kort verblijf en het zorgcentrum – zonder daarbij de thuisondersteunende diensten te vergeten”, klinkt het. “We hopen dat veel mensen binnenspringen. Zo leren ze ons en onze werking beter kennen, én ons lekker Companietje.”

(NV)