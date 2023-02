Sint-Jorisschool schenkt twintig computers aan OCMW Menen: “Meer behoefte aan dan je denkt”

Ook in de secundaire school Sint-Joris in Menen is er geen sprake meer van computerklassen. Elke leerling heeft zijn eigen laptop, waardoor de oude computers overbodig geworden zijn. Makkelijkste oplossing zou een laatste reis richting het containerpark zijn, maar bij het Sint-Joris waren ze ervan overtuigd dat er een nuttiger bestemming was.

Zo kwamen ze in contact met het OCMW Menen, dat hard inzet op digitale inclusie. De school schenkt nu twintig computers om die inclusie iets te versnellen. Broodnodig. “Er is meer behoefte aan computers dan je denkt”, zegt projectcoördinator Pieter Garreyn.

“Voor schoolkinderen is een computer essentieel. Voor gezinnen met meerdere kinderen volstaat één computer ook vaak niet als iedereen huiswerk moet maken. Ook voor ouderen en nieuwkomers is er een grote nood.” (JDW)