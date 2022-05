Sint-Jorisgilde viert 700ste verjaardag met schieting

Met een academische zitting in de gotische zaal van het stadhuis en een sire- en bajluwschieting in hun lokaal hebben de leden van de Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris het 700-jarig bestaan van hun vereniging gevierd.

Op de academische zitting die met veel ‘pomp and circumstances’ werd georganiseerd, belichtten hoofdman Joost Danneels, Marc Lemahieu (auteur van het boek ‘De Brugse Kruisboogschutters en hun Sint-Jorisgilde’), prof. dr. Jan Dumolyn en burgemeester Dirk De fauw enkele historische, politieke, economische en culturele facetten van de Sint-Jorisgilde. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door Ilona Ingels (alt)hobo en Lennu Bui-Vandeput (piano).

De zitting in het stadhuis was slechts een inleiding tot de jaarlijkse sire- en baljuwschieting die op zaterdag 23 april (feestdag van Sint-Joris) in de lokalen van de gilde aan de Stijn Sreuvelsstraat plaatsvond.

De geschiedenis van de Sint-Jorisgilde in Brugge is geen doorlopend verhaal. Zo werd de huidige gilde slechts in de jaren 1920 heropgestart en bestaat ze dus in haar huidige vorm slechts één eeuw. Zij is wel de opvolger van twee eerdere gelijknamige gilden. Wanneer de gilde werd opgericht, is niet bekend. Als startjaar wordt 1321 aangenomen omdat de gilde toen toelating kreeg om religieuze samenkomsten te organiseren in de Sint-Pieterskapel, het huidige Keerske in de Keersstraat. Toch mag men aannemen dat kruisboogschutters, net als handboogschutters, al één eeuw vroeger bestonden.

Splitsing

Op het einde van de 14de eeuw was het ledenaantal dermate groot dat een splitsing zich opdrong. Zo ontstonden het Oudhof en het Jonghof. Beide hadden hun lokaal aan de Sint-Jorisstraat. Van het Oudhof is nog slechts de toren grenzend aan de vroegere Rijksnormaalschool, nu Howest, bewaard. Ook het Jonghof is nog onder die naam in de straat bekend.

In de loop van de 18de eeuw verminderde het aantal leden zodat in 1768 beide ‘afdelingen’ opnieuw samensmolten. Niet voor lang evenwel want in 1794 werd de gilde door de Franse overheid afgeschaft.

Enkele oud-leden van de Sint-Jorisgilde herstartten in 1800 hun activiteiten, maar in 1872 werd de gilde opnieuw ontbonden. Tegenstellingen tussen katholieken en liberalen lagen hierbij mee aan de basis. Daarna was het wachten tot de jaren 1920 vooraleer er een tweede heropstart volgde, de huidige Sint-Jorisgilde.

In 1940 kreeg die toestemming om aan de Stijn Streuvelsstraat een lokaal te bouwen.