Sint-Janshospitaal in Brugge ontruimd voor zinnenstrelende expo van Otobong Nkanga

Het Sint-Janshospitaal in Brugge is volledig ontruimd voor de tentoonstelling ‘Underneath the Shade We Lay Grounded’ van de international vermaarde Nigeriaans-Belgische kunstenares Otobong Nkanga, die op 25 juni zijn deuren opent. Een expo die alle zintuigen beroert.

“Die steen ligt verkeerd. Je kunt een gat zien. Of zullen we er een tv-schermpje in plaatsen, zodat de kinderen naar Netflix kunnen kijken terwijl hun ouders in de expo rondlopen?”, zegt Otobong Nkanga (48) tegen een museumsuppoost. Haar stress om de tentoonstelling tijdig klaar te hebben verbijt ze met wat humor.

Sint-Janskruid

De Nigeriaanse kunstenares, die in Antwerpen woont, verplaatst enkele glazen kruiken op de vijftig ton witte keien die op het gelijkvloers van het Sint-Janshospitaal uitgestrooid zijn. Die installatie kreeg als titel Taste of a stone. In de kruiken zal onder meer Sint-Janskruid geplaatst worden.

“Het wordt een expo voor alle zintuigen: niet alleen zien, maar ook ruiken, luisteren en voelen. Er zal een soundscape zijn en op sommige keien mag je stappen”, vertelt Michel Dewilde, de curator van de tentoonstelling.

Renovatie

Aangezien de eeuwenoude site in het najaar dicht moet voor een grondige renovatie, werd het hospitaalmuseum volledig leeggehaald en kreeg Otobong Nkanga twee verdiepingen ter beschikking. Correctie: enkele museale topstukken, waaronder het Ursulaschrijn van Hans Memling, bleven staan en gaan in dialoog met de installaties, sculpturen, tekeningen, tapijten en gedichten van deze hedendaagse kunstenares.

“Otobong Nkanga schept een omgeving waar de bezoekers tot rust komen”, zegt Michel Dewilde. “De expo wordt een plek van bezinning, een plaats waar je kunt onthaasten. De kunstenares biedt de bezoekers een landschap aan dat uitnodigt om verbinding te voelen met de grond. We moeten opnieuw aarden. De bezoekers krijgen daarom tapijtjes mee om op de knieën te gaan zitten.”

Helend

Otobong Nkanga koos zelf uit de collectie van Musea Brugge enkele objecten, zoals tabakspotten en schilderijen, die hetzelfde zorg-thema aansnijden als haar eigen werk. Zo staat een groot wandtapijt van de Nigeriaanse kunstenares naast een paneel dat het lijden van Hans Memling uitbeeldt.

“Nkanga’s tapijt toont de lichamen van slaven die op hun zeereis naar Amerika bezweken en overboord gegooid werden. En toch is het geen pessimistische boodschap, want uit die lijken groeien planten. De kunst heelt en regenereert”, verduidelijkt Michel Dewilde.

Slavenhandel

Op de eerste verdieping prijkt de elf meter lange muur Anamnesis, volgestouwd met tabak, koffie, rode peper, kaneel en gember. Contrasterend hiermee is het Brugs wandtapijt ‘Amerika’ uit de museale collectie, dat toont hoe die grondstoffen via de slavenhandel naar Brugge kwamen…

De expo loopt nog tot 25 september en gaatgepaard met een imposante catalogus, uitgegeven door Hannial Books. Info: museabrugge.be