Sint–Jan verwelkomt vijf kerstbaby’s

In de ziekenhuizen van Sint-Jan in Brugge en Oostende zijn op 25 december in totaal vijf baby’s geboren. Vier kindjes zagen het licht in Brugge en eentje op de campus Henri Serruys in Oostende.

Het eerste kindje werd geboren in Oostende: Dana Hussein.

Twee uur later kwam Féline Van Daele op de wereld in het Sint-Jan in Brugge. Het eerste dochtertje van An-Sofie Simoen en Maxim Vandaele. Het kindje weegt een goede 3 kg en is 48 cm.

Net voor de middag was het de beurt aan Lewis Devolder. Hij is het derde kindje van Kimberly Bonheure en Bryan Devolder. De flinke zoon weegt 4,010 kg en meet 52 cm.

Sura Azghari is het kersverse dochtertje van Mahmudullah en Shogofa Azghari. Ze werd om 14.09 uur geboren, weegt 3,520 kg en is 49 cm. Het is het derde kindje voor de ouders.

Het vijfde kerstkindje kwam om 17.53 uur: Lilly De Schacht. Het is het eerste kindje voor mama Alannah Claeys en papa Dylan De Schacht. Hun dochter weegt 3,330 kg en is 51,5 cm groot.