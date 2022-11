Sint-Jan Berchmanscollege zwaait oud complex uit én viert 150-jarig bestaan

Op 1 oktober 1872 werd het Pensionnat du Bienheureux Jean-Berchmans opgericht. 150 jaar later krijgen de leerlingen geen les meer in een overblijfsel van een middeleeuws kasteel, maar de school is bezwaarlijk modern te noemen. In 2023, op 6 februari, wordt alles anders. Dan trekken college en middenschool samen naar het nieuwe complex. SJB blikt daarom, vooraleer de oude gebouwen afgesmeten worden, nog één keer terug: op 26 en 27 november zijn alle oud-leerlingen er welkom voor een reünieweekend.

Begin 2023 ondergaat het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem allicht zijn grootste metamorfose ooit. Dan nemen zowel de middenschool als het college hun intrek in de nieuwe gebouwen in de Kasteelstraat. Halverwege 2024 verhuist ook de basisschool naar de nog op te starten nieuwbouw.

“Verder komt er ook nog een sporthal langs de Oudenaardsesteenweg. Begin 2023 gaan alle huidige gebouwen van het college tegen de vlakte; eind 2024 verdwijnen ook het klooster, de basisschool en de middenschool uit het straatbeeld langs de Leopoldstraat”, duidt campusdirecteur Mieke Bothuyne.

Oud-leerlingenfeest

Nadat de gebouwen ontruimd zijn, gaan ze tegen de vlakte. “Bijna niets van de inboedel verhuist mee, te oud”, legt Mieke uit. “Enkel de banken in de studiezaal zijn voldoende nieuw.” Om het honderdvijftigjarig bestaan van ‘SJB’ te vieren én om (oud-)leerlingen de kans te bieden afscheid te nemen van de school, organiseren de oud-leerlingenbond, leerlingen, ouders en personeel enkele feestelijkheden.

“Tijdens het weekend van 26 en 27 november staat het eerste groot oud-leerlingenfeest op het programma. De oud-leerlingenbond kwam eerst met het idee om, zoals bij het 145-jarig bestaan, een boek uit te brengen. Ik vond dat te kleinschalig. Vandaar dat alle oud-leerlingen op zaterdagnamiddag én op zondagvoor- en namiddag de schoolgebouwen nog een bezoekje kunnen brengen.”

Bezoekers kunnen zelf hun vertrekpunt kiezen. Het bezoek aan het klooster en de basis- en middenschool in de Leopoldstraat zou een half uur duren. Het kasteel neemt een kwartier in beslag, de nieuwbouw een half uur. De collegebouwen zelf wandel je in een uurtje af. In de oude school wordt het bezoek onderverdeeld in zeven delen: een politiek luik, met oud-leerlingen én burgemeesters Lut Deseyn, Lieven Vantieghem en Valère Depoorter. Ook Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout komt een kijkje nemen.

Ook de thema’s filosofie, literatuur, kunst, muziek, sport en comedy worden aangedaan. Telkens zal een bekende oud-leerling de thema’s begeleiden. De rondleiding kan tussen 14 uur en 17.30 uur op zaterdag, en tussen 10 uur en 12 uur en 14 uur en 18 uur op zondag.

Zaterdagavond is er vanaf 19.15 ook een avondfeest in Alta Ripa voor alle ingeschreven sympathisanten. Zondagmiddag staat dan weer het spaghettifestijn in het schoolrestaurant op het programma. Inschrijven hiervoor kan via de website www.sjb-avelgem.be.

Definitieve afscheid

Enkele weken later, op zaterdag 17 december, volgt dan het échte afscheid van de oude, vertrouwde gebouwen, met een gezellige kerstmarkt met verschillende eetstandjes, een rollerdisco in de sporthal en een uitstuifparty.