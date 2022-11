Sint-Jan Berchmans voor viering 150ste verjaardag: “Straks is alles hier weg”

Feest in het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem, want in het weekend van 26 en 27 november bestaat de school exact 150 jaar. Deze verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij en zo zijn er dus ook veel activiteiten gepland, beginnende met het jubileumweekend.

Het is een historisch jaar voor de school en ook veel (oud-)leerlingen kijken uit naar de geplande activiteiten. Voor de laatstejaars in de school is het een jaar waarbij alle stukjes samenvallen. Hun laatste jaar is het 150ste jaar van de school, maar is ook het jaar waarin ze nog net enkele maanden gaan kunnen rondslenteren in de nieuwe gangen.

Marie Himpens (16), lid van de leerlingenraad, kijkt uit naar het weekend. “Ik ga meehelpen als lid van de leerlingenraad. Wij krijgen de eer om de gasten rond te leiden in de nieuwe school, die ook voor ons nog onbekend terrein is. De leerlingen kijken dagelijks op de gevel, maar velen hebben nog nooit de binnenkant gezien. We weten dat het beter zal zijn, maar anderzijds we hebben wel zes jaar in de oude gebouwen rondgelopen. In het begin zal het zoeken worden, zoals de eerste september in het eerste middelbaar. Ik kijk er wel naar uit, want nogmaals, het is wel nodig (lacht).”

Ooit zette ik er alle stroom uit. Het leek een goede grap – Lut Deseyn, burgemeester en oud-leerling

Voor het keuzevak kunstwetenschappen hebben enkele leerlingen een fotoreportage gemaakt, met enkele foto’s van de school, die ook op het jubileumweekend te zien zullen zijn. Febe Foulon (17) is één van die leerlingen. “Ik ben blij dat we dat allemaal konden doen, want het zal een mooi aandenken worden. Vijf jaar en 6 maanden aan herinneringen hebben zich hier afgespeeld, dus het zal ‘raar doen’ als alles weg is. Maar anderzijds is het écht wel dringend nodig en is het goed dat er een nieuw gebouw zal zijn.”

Eeuweling

Veel mensen hebben hun schooltijd gesleten op de schoolbanken van het Avelgems college. Ook Florent (100) heeft er goede herinneringen aan overgehouden. Julien en Luiz van de klas 2Ae hebben gesproken met de eeuweling. “Ik ging in Bossuit naar de lagere school. Ik woonde er naast de kerk, dus je kon me iedere dag vinden tijdens de misviering. Dankzij de pastoor van Bossuit kon ik naar het Sint-Jan Berchmanscollege, want mijn gezin kon door een moeilijke thuissituatie geen geld geven aan een schoolse opleiding. Van 1936 tot 1939 ging ik naar school. Ik heb er enorm veel geleerd en ook veel herinneringen aan overgehouden. Zo heb ik daar piano leren spelen, of mocht ik wat wijn van de priester drinken als ik ziek was. Om aan te sterken.” Ook onze eigenste burgemeester, Lut Deseyn (51), heeft enkele jaren in het Sint-Jan Berchmans gesleten. “Het was de mooiste tijd van mijn leven. Ik ben tot het vierde middelbaar naar Avelgem gegaan en ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Ik had ooit eens de hoofdschakelaar van de elektriciteit uitgezet, het leek me een goede grap (lacht). De directie dacht dat er een enorm probleem aan de hand was en was dus ook wel in paniek. Dat is wel iets waar we nog altijd om kunnen lachen nu.”