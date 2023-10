Sint-Hubertusvrienden vieren feest van de jacht

Al voor de 39ste keer organiseren de Sint-Hubertusvrienden op zondag 5 november het feest van de jacht en de dieren op het marktplein van Beselare.

Na de eucharistieviering zegent diaken Lode Caes de dieren aan de kerk. Daarna kunnen alle dierenliefhebbers met hun dier deelnemen aan een bepijlde tocht. De inschrijving bedraagt 8 euro, aperitief en aandenken inbegrepen. Inschrijven kan via 0474 95 02 78, 0496 68 02 78 of 0472 34 94 79 of via de Facebookpagina. Voor de wandeling alleen kan je nog dezelfde dag inschrijven aan de kiosk op de Markt. (foto ZB)

Foto en os ZB