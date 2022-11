Sint heeft het naar zijn zin in Wallemote

Sinterklaas heeft na een jaartje afwezigheid weer zijn intrek genomen in kasteel Wallemote, dat een weekend lang tot Huis van de Sint is omgebouwd. Voor jong (en stiekem ook oud) is het weer genieten van alle taferelen in het gebouw.

Het was een stormloop om een ticket te bemachtigen voor het Huis van de Sint. In geen tijd gingen de kaartjes de deur uit. Diverse stadsdiensten met onder meer jeugddienst, sportdienst en bibliotheek, hebben kosten noch moeite gespaard om het de Sint naar zijn zin te maken in kasteel Wallemote.

Vorig jaar kon hij er niet logeren. Doordat een deel van het kasteel was ingericht als klassen voor de school De Kleine Tovenaar – die een nieuwbouw aan het zetten was – moest de Sint elders onderdak zoeken. Hij opende dan maar zijn pakjesfabriek in de oude gebouwen van Etiz, om toch het publiek een inzage in zijn bezigheden te geven. Maar nu was het kasteel weer volledig beschikbaar en de Sint twijfelde dan ook niet om daarheen te trekken.

“Ik heb het hier volop naar mijn zin. Er is ook ruimte voor mijn Pieten”, sprak hij. En effectief, op de eerste verdieping kon je de slaapruimte voor de Pieten aanschouwen. De kinderen kregen er tussen de stapelbedden oefeningen om op de daken te lopen, maar evengoed een streepje yoga voorgeschoteld. Er was ook ruimte om te spelen en naar verhaaltjes te luisteren. Ook de keuken van de Sint stond te kijk en diverse kamers waren volgestouwd met pakjes.

Terug beneden belandde je in de grote ontvangstruimte van de Sint, waar hij alle bezoekers persoonlijk verwelkomde. Axelle (8) was er één van. Haar zus vond dat ze stout geweest was door hard met de deuren te slaan. Nadat de Sint diverse mogelijkheden overlopen had om deuren wel correct dicht te doen, was alles weer peis en vree. En dus ook in Izegem zijn er dit jaar eigenlijk geen stoute kinderen.