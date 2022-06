Sint-Franciscuskerk wordt opgesplitst om plaats te maken voor uitbreiding school

De werken aan de Sint-Franciscuskerk in de Assisiëlaan zijn gestart. De kerk wordt in twee delen gesplitst, waardoor er voor de naastgelegen school een veel grotere turn- en eetzaal gecreëerd wordt. Het gaat om de eerste werken van een veel groter masterplan voor de hele site.

In nauwe samenwerking met de kerkfabriek ondergaat de Sint-Franciscuskerk ingrijpende verbouwingen. De kerk is een van de modernste kerken van de stad en dateert van 1967. Het werd gebouwd met betonnen snelbouwblokken, in tegenstelling tot veel andere kerken, en heeft ook geen kerktoren.

Tot en met zesde leerjaar

Naast de kerk bevindt zich de afdeling Mariasteen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege Mariakerke. Tot op vandaag kunnen leerlingen tot en met het tweede jaar van de eerste graad er terecht. De school wil echter les kunnen geven aan leerlingen tot het zesde leerjaar en zo een volwaardige wijkschool worden. De school barst al even uit haar voegen en telt momenteel een kleine 90 leerlingen. En dus is een uitbreiding van de school noodzakelijk. Om uit te breiden, is een opsplitsing van de Sint-Franciscuskerk nodig.

“Dankzij de opsplitsing van de kerk willen we een veel grotere eet- en turnzaal creëren voor onze leerlingen”, duidt Hilde Veulemans van scholengroep Bewonderwijs. “We werken daarvoor samen met de kerkfabriek. Een deel blijft sowieso als kerk behouden en wordt opnieuw ingericht met het oog op een zo mooi mogelijke sacrale invulling. Het andere deel willen we zo polyvalent mogelijk inrichten, zodat de school er kan turnen, maar ook eten. Na de schooluren moet dit deel kunnen dienstdoen voor verenigingen om er sport en cultuur te beleven.”

Groter masterplan

De opsplitsing van de kerk maakt deel uit van een groter masterplan. Na de opsplitsing worden ook de andere delen van dat masterplan uitgevoerd. “Er komt een nieuwe voorbouw met vier nieuwe klassen, burelen, een leraarskamer en er is de herinrichting van het bestaande gebouw om er een nieuwe peuterklas te vestigen. Daarna wordt het sanitair uitgebreid en vernieuwd en wordt ook de buitenruimte ingericht als deels overdekte actieve en groene speelplaats. Er komt ook een overdekte fietsenstalling”, aldus Veulemans.

OLVO Mariakerke heeft, met vestigingen in de Duinhelmstraat, Rozenlaan, Lijsterbeslaan en Assisiëlaan, vier vestigingen in de wijk. “De plannen zijn al bekend in de wijk, want de inschrijvingen voor onze peuterklas lopen ondertussen vlot binnen”, geeft Veulemans nog mee.