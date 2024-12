Sint en zijn Pieten maken honderd kinderen gelukkig: “Eén papa moest wel in de zak”

In Groot-Anzegem waren de Sint en zijn Pieten de afgelopen twee dagen druk in de weer met huisbezoekjes vanuit de Bond voor Jonge en Grote Gezinnen (BGJG).

Ze maakten meer dan honderd kinderen gelukkig in ruim dertig gezinnen. Reeds het vijftiende jaar op rij. “In mijn grote Sinterklaasboek stonden enkel dingen over flinke kinderen”, vertelt de goedheilige man. Eén papa moest wel in de zak van Zwarte Piet. “Hij eet teveel boterhammen”, volgens zijn huisgenoten. Verder was ik onder de indruk van de talenten. Er werd piano gespeeld, ik pinkte een traantje weg bij een mooi balletoptreden en samen met de Pieten werd er gezongen en gedanst. “Ook bij een Italiaans gezin dat in Vichte is komen wonen, gingen we op bezoek. “We voelden ons bijzonder welkom!”