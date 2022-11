Sint en Piet enthousiast onthaald door de Kuurnse kinderen

De blijde S’Intrede doorheen de Kuurnse centrumstraten heeft naar schatting zo’n 2000 kinderen op de been gebracht langs het zes kilometer lange parcours. Sibe, Sippe, Louis, Rémy en Ellie waren alvast enkelen onder hen en stonden reeds lang voordat de Sint in hun straat langskwam mooi uitgedost de kindervriend op te wachten. Geen jacht op de Leie of galjoen die door de Kuurnse straten trok dit jaar, maar wel de Sint met paard en kar, begeleid door kinderburgemeester Jef Thevelin, de Sintenharmonie, fietsende pieten en de Orde van de Ezel. Zo werd dit jaar voor een nul-uitstoot-stoet geopteerd. Ook Kuurne bleef net als buur Kortrijk de legende trouw en opteerde voor echte zwarte pieten. In de namiddag ging de blijde S’Intrede dan verder en vond op de parking gelegen naast de Sint-Pieterszaal een Welkom Sinterklaasshow door met de (gekke) kinderdj Raf Violi. Daarnaast werd ook de mogelijkheid geboden om de Sint persoonlijk te ontmoeten in de Sint-Pieterszaal, iets wat een 600-tal kinderen ook deden, met soms een lange wachtrij tot gevolg. De Orde van de Ezel blikt alvast tevreden terug op de S’Intrede en gaat weldra terug aan de slag met de voorbereidingen om de kindervriend ook volgend jaar opnieuw op een unieke manier te onthalen. (BRU)