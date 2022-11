Sint-Elooisgilde van Marialoop viert deken

Op zaterdag 3 december vieren de leden van de Sint-Elooisgilde van Marialoop feest. Dan brengen ze hulde aan hun deken, Bob Demuynck, zoals de traditie dit al decennialang voorschrijft.

Bob Demuynck (49) woont met zijn gezin in de Marialoopsteenweg in Tielt, op de grens met Meulebeke. Zijn woonplaats behoort nog tot de parochie Marialoop en om die reden werd Bob gevraagd om zich kandidaat deken te stellen, wat hij niet geweigerd heeft. Hij volgt zo Dirk Martens op.

“Ik woonde tot mijn zesde levensjaar in Bavikhove waar mijn ouders een landbouwbedrijf uitbaatten met als specialisatie rundveeteelt”, aldus Bob. “Als kind hield ik al enorm veel van rundvee. Dit gevoel versterkte nog toen we verhuisden naar Marialoop. Ik liep toen school op de Waaiberg en trok daarna naar de landbouwschool in Leuze, vooral om Frans te leren. Na vier jaar volgde ik nog twee jaar les aan Regina Pacis in Tielt. Mijn legerdienst vervulde ik in Wetshoven.”

“Het beroep van veeteler wordt met de dag minder interessant”

“Dan begon het echte werk thuis, in de commerce. Ik vond in die tijd eveneens de ware liefde en trouwde met Korien Van Bruwaene. We hebben drie zonen: Julio, Branko en Arno. Ondertussen run ik nu samen met twee zonen en mijn echtgenote een vetmesterij. De aangekochte dieren blijven enkele maanden op het bedrijf en worden dan naar het slachthuis gebracht. We hebben hierbij een heel sterke klantenbinding. Wij halen dieren op tot in de Brusselse regio.”

“De vermindering van de vleesconsumptie en de strenge maatregelen waaraan de landbouwers onderworpen zijn, maken het beroep van veeteler met de dag minder interessant. Om Julio en Branko de kans te geven zich te ontplooien in het bedrijf, is Korien van start gegaan met een B&B op de vakantiehoeve in Bavikhove. Een taak waarin ze zich ten volle kan uitleven.”

Feestprogramma

Op zaterdag 3 december ontvangen Bob en Korien hun collega’s, familie, vrienden, kennissen en buren. Niet bij hen thuis omdat daar onvoldoende parkeergelegenheid beschikbaar is, maar wel in de Latexco-academie in de Sint-Amandstraat 7.

Om 15.30 uur is er een eucharistieviering in de kerk van Marialoop en daarna volgt de traditionele rondgang met de deken. Het avondfeest dat de feestelijke dag afsluit, start om 19.30 uur heeft plaats in zaal de Shamrock in Tielt.