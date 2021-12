Sint-Eloois-Vijve krijgt nieuwe brandweerkazerne

Op zaterdag 4 december werd de eerste spadesteek gegeven voor de nieuwe brandweerkazerne. Die komt er langs de Gentseweg naast het kruispunt met de Expresweg. De twee huidige posten, die van Beveren-Leie en van Waregem, krijgen samen een nieuwe uitvalsbasis in Sint-Eloois-Vijve.

Op Sint-Barbara, het naamfeest van de brandweerlui, werd de bouw van een gloednieuwe kazerne gestart. De 32 vrijwillige brandweermannen en -vrouwen van de post Waregem en de 18 brandweerlui van Beveren-Leie krijgen eind 2022 een nieuw onderkomen. De nieuwbouw vervangt de oude kazernes in de Weversstraat en de Liebaardstraat.

“Met de nieuwe brandweerpost krijgen de korpsen van Waregem en Beveren-Leie dus een nieuwe thuis ter hoogte van het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Expresweg in Sint-Eloois-Vijve”, vertelt eerste schepen Rik Soens (CD&V). “Met deze centraal gelegen uitvalsbasis kunnen we ook de deelgemeenten van Waregem én Wielsbeke snel bereiken. Beide brandweerkorpsen werken samen toch elk jaar zo’n 600 interventies af.”

Het ontwerp is een samenwerking tussen architectenbureau Notam uit Desselgem en Philip Roobrouck uit Deerlijk.

De werken zullen een jaar in beslag nemen. Eind 2022 wil men de kazerne kunnen openen. “Stad Waregem treedt op als bouwheer. Daarna zal brandweerzone Fluvia de kazerne overnemen”, vertelt voorzitter van de brandweerzone Francis Benoit. De investering bedraagt 4,8 miljoen euro.

Derde nieuwe kazerne in meerjarenplan

Waregem behoort samen met dertien andere gemeenten en steden tot de brandweerzone Fluvia. “De nieuwe kazerne in Deerlijk is ondertussen twee jaar operationeel”, zegt zonecommandant Jan Leenknecht. “Daarnaast is er een gezamenlijk project voor Marke en Lauwe. Waregem is de derde nieuwe kazerne binnen het meerjarenplan.”

De brandweerzone Fluvia telt zeshonderd brandweerlui, onder wie zestig in beroepsverband. De zone is steeds op zoek naar gemotiveerde brandweermannen en -vrouwen. Met deze nieuwe kazerne hoopt men extra vrijwilligers aan te trekken. (LV)