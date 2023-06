Sint-Corneliuskerk weer toegankelijk na broodnodige vernieuwingswerken

Na een sluiting van ongeveer zes maanden is de Sint-Corneliuskerk van Machelen opnieuw open voor het publiek. Er werden enkele broodnodige elektriciteitswerken uitgevoerd en met een vernieuwd licht- en geluidssysteem kan de kerk toekomstige concerten of tentoonstellingen naar een nog hoger niveau tillen.

De hele kerksite, inclusief het omliggende kerkhof en de muren zijn opgenomen als beschermd dorpsgezicht. In 2019 werd een beheersplan goedgekeurd. In het kader daarvan werd in 2021 al het bijna 300 jaar oude orgel vernieuwd.

De afgelopen maanden volgde een tweede reeks aan ingrijpende vernieuwingswerken. “De bestaande elektrische uitrustingen waren totaal verouderd en voldeden niet meer aan de huidige reglementeringen”, zegt Martin Van Den Abeele van de Kerkraad.

“Vanaf november 2022 werden alle stopcontacten en kabels vervangen. Om nog meer energie te besparen, is alle verlichting vervangen door LED-verlichting. Die kunnen we bovendien via een centraal paneel bedienen een aanpassen aan zowel de kerkdiensten als andere activiteiten.”

Ook de geluidsinstallatie van de kerk kreeg om die reden een upgrade. “Tijdens het Festival van Vlaanderen kregen we de opmerking dat het geluid achterin de kerk niet top was, dat zou nu beter moeten zijn. Vooraan in de kerk zijn ook twee extra tv-schermen toegevoegd.”

Verder is de kerk nu ook voorzien van een brand- en inbraakbeveiliging en werd aan de nodige zwambestrijding gedaan in de sacristie en de bergruimte. “Wij van de Kerkfabriek zijn ervan overtuigd dat deze werken bijdragen tot de verbondenheid met ons erfgoed in Machelen. Ik raad iedereen aan om tijdens de festiviteiten voor 600 jaar Machelen Gulde zeker eens een kijkje te komen nemen.” (JF)