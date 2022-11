Sint arriveert zondag in het park: Gemeente publiceert eerste en bijzondere Sintbrochure

De Sint komt niet langer met de boot aanmeren. De kinderen mogen hem en zijn pieten op zondag 20 november verwelkomen in het park. Voor de eerste keer komt er een Sintbrochure, een doe-boek voor kinderen die digitaal en via de scholen verspreid wordt.

Een communicatie op maat van kinderen en jongeren, dat was de bedoeling bij de uitgifte van de eerste Sintbrochure. “Het is een doe-boek geworden”, zegt schepen van jeugd Bas Surmont (CD&V). “We spreken de kinderen rechtstreeks aan. Tot op heden was de communicatie over kinder- en jongerenactiviteiten gericht naar de ouders. Nu de kinderen zelf aangesproken worden denken we dat ze zelf het initiatief zullen nemen en hun ouders en grootouders overtuigen om deel te nemen aan activiteiten. De praktische informatie wordt op heel begrijpbare taal gegeven, met aanvulling van verduidelijkende illustraties. De informatie voor de ouders wordt beperkt tot het essentiële, of er wordt verwezen naar de website.”

Animatie in het park

“De Sintbrochure is er voor kinderen tot ongeveer negen jaar”, vervolgt schepen Surmont. “De meeste kinderen kennen tegen dan het grote geheim van de Sint. De allerkleinsten kunnen zich amuseren met de spelletjes, de leuke kleurplaten en de aftelkalender. Kinderen van het eerste tot het derde leerjaar kunnen alle informatie rond de aankomst van de Sint zelf ontdekken aan de hand van een leuk verhaal waarin ze zelf een rol kunnen spelen. Ouders kunnen het verhaal ook voorlezen. De bijhorende prenten werden door de eigen diensten gerealiseerd. Elke prent vertelt iets over de aankomst van de Sint en het activiteitenaanbod.” Dit jaar komt de Sint niet aan met de boot, maar strijkt hij op zondag 20 november neer met een karavaan in het park. Vanaf 14 uur zijn er tal van activiteiten waar kinderen zich kunnen voorbereiden op de komst van Sinterklaas. Ze kunnen liedjes zingen, een ritje maken op een draaimolen, luisteren naar verhalen, zich opmaken in een beautysalon of een pietenopleiding volgen op een hoogteparcours. Om 17 uur komt de Sint aan en zal hij de kinderen vanuit het kasteel Vanackere toespreken. Daarna mogen alle kinderen de Sint persoonlijk begroeten en krijgen ze iets lekkers mee. Het Sintdorp is gratis en voor iedereen toegankelijk.