Sint-Annapark in Maldegem krijgt sport- en strandzone

Komende zomer lanceert de gemeente Maldegem een gloednieuw sportief concept: Sport@Park Maldegem. Van 1 juli tot en met 25 september wordt de achterkant van het Sint-Annapark omgetoverd tot een grote sport- en strandzone waar je leuke sporten kan beoefenen.

“Naast het voetbalterrein komt een strandzone, waar je heel wat leuke beachsporten als volleybal en beachsoccer of een partijtje petanque zal kunnen beoefenen. Gewoon je strandstoel openklappen en komen supporteren is uiteraard ook toegelaten”, zegt schepen van Sport Peter Van Hecke (N-VA) enthousiast.

Pumptrack

Ook liefhebbers van pumptrack vinden deze zomer hun gading. “Op en rond de heuveltjes achteraan in het Sint-Annapark voorzien we een superleuke pumptrack, een fietsparcours met hobbels, bulten en snelle bochten, dat je kan rijden door pompende bewegingen te maken met je armen en benen. Zonder te trappen dus”, gaat Peter Van Hecke verder.

“Superleuk voor BMX’ers, mountainbikers en andere waaghalzen op wielen. Daarnaast komt er deze zomer naast jeugdlokaal De Piramiden ook een obstacle course, een heuse hindernissenbaan met onder meer ringen, touwen en monkey bars. Wie de eindstreep wil halen, moet springen, klauteren en klimmen.”

Initiaties

“We willen iedereen aanmoedigen om deze zomer te komen sporten in het Sint-Annapark. Sport@Park zal dan ook de hele zomer vrij toegankelijk zijn. Bovendien zullen we heel wat leuke initiaties en wedstrijden organiseren en zullen er in de sportzone ook regelmatig leuke attracties zoals springkastelen en opblaasbare hindernisparcours opgesteld staan”, besluit Peter Van Hecke, die ook wijst op de betaalbaarheid van Sport@Park. “Het is een heel mooi en betaalbaar concept op maat van Maldegem”, klinkt het.

