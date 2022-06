Sint-Anna thuisverpleging Brugge/Oostkamp viert tienjarig bestaan

De Sint-Annathuisverpleging Brugge/Oostkamp bestaat tien jaar en dat werd gevierd met een tuinfeest in de Gaston Roelandtstraat in Oostkamp.

De thuisverpleging werd op 1 april 2012 opgericht door Christine Dumarey. Ze heeft al 34 jaar ervaring als thuisverpleegkundige. “Ondertussen zijn we gegroeid tot vijf verpleegkundigen en twee zorgkundigen. Daarnaast hebben we heel wat specialiteiten in huis: onder andere medische pedicure, psychiatrie, wond- en stomazorg, decubituszorg, diabeteseducatie, ergonomie, palliatieve zorg, pijn en comfort, incontinentiecoach en LEIF consulent. We volgen ook met regelmaat bijscholingen en zo blijven we op de hoogte.”

Kwaliteitslabel

De Sint-Anna thuisverpleging is aangesloten bij Mederi, een erkende dienst voor thuisverpleging die zorgt voor ondersteuning in onze werking. “We blijven werken aan ons kwaliteitslabel”, zegt Christine.

“Onze pijlers voor het behalen van een label situeren zich rond organisatie, teamwerking, veiligheid en vertrouwelijkheid, processen en werking, kwaliteitsgerichtheid, vorming, training en opleiding”, voegt Raf Branselaer van Mederi eraan toe. “We vinden het heel belangrijk om de vooropgestelde doelen uit te werken en om eens stil te staan bij je bezigheden. Elke maand vergaderen we en jaarlijks hebben we ook een kwaliteits- en beleidsvergadering.” (GST)

Sint-Annathuisverpleging is vanaf augustus tot eind november nog op zoek naar een toffe collega om, op zelfstandige basis, enkele dagen bij te springen. Meer informatie bij Christine via 0486 65 99 85.