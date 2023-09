Sint-Andriesziekenhuis viert 100-jarig bestaan met boek en deelname aan Open Bedrijvendag

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt bestaat 100 jaar. Dat wordt luister bij gezet door de uitgave van een boek en deelname aan Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober. “We staan als ziekenhuis voor heel wat uitdagingen. Het is in eerste instantie ook zorgen dat we zelf gezond blijven”, oppert directeur Peter Lauwyck.

Het Sint-Andriesziekenhuis werd in 1923 opgericht. “Het waren de Zusters van Bretagne die hier eerst startten met opvang van daklozen en armen, in 1923 kwam daar het luik gezondheidszorg bij met de komst van dr. Baekelandt, die de eerste operaties uitvoerde in Tielt.” In 1966 werd het ziekenhuis overgedragen aan de Congregatie van de Zusters van het Geloof, die al eigenaar was van de afzonderlijke instelling Materniteit Ave Maria, gesticht in 1938, en de Sint-Lucaskliniek, daterend uit 1954. De zusters bleken ook visionair en lieten de drie instellingen in 1980 fusioneren. Toen al, anders was er misschien nu geen sprake meer geweest van het ziekenhuis.”

Levend geheugen

De geschiedenis is gebundeld in een boek dat vanaf dit weekend verkrijgbaar zal zijn. “Berenice Van Renterghem, voorzitster van de heemkundige kring in Tielt, deed daar heel wat opzoekingswerk voor zodat het verhaal geschiedkundig correct is. Daarnaast was het een geschikt moment om dit boek nu te maken omdat een aantal betrokkenen, zusters en andere medewerkers die meer dan 50 jaar mee hebben gemaakt van die geschiedenis, het levende geheugen zijn. Roger Van de Walle, mijn voorganger hier, heeft een carrière van 40 jaar gemaakt in dit ziekenhuis”, zegt Peter Lauwyck, die ondertussen zelf al 11 jaar aan het roer staat in Tielt. “Maar ook Dr. Vanhoutte, die getrouwd was met de dochter van Dr. Colle, die een van de stichtende leden en de eerste voltijdse chirurg van het ziekenhuis was, kon zijn bijdrage doen.”

“Het initiatief voor het boek kwam vanuit de raad van bestuur van het ziekenhuis. Een interne werkgroep heeft hard gewerkt om de inhoudelijke informatie te verzamelen. Maar we haalden ook specialisten in huis. Het is geschreven door Dirk De Moor en de lay-out, vormgeving en het beeldmateriaal zijn van Hans Devisscher. Het boek zal 30 euro kosten, is te verkrijgen in de boekhandel en ook in het winkeltje in het ziekenhuis. Op de Open Bedrijvendag kun je het kopen voor 28 euro. Het is zeker niet de bedoeling om er winst mee te maken, maar we wilden wel onze historiek te boek stellen.”

Mobiliteitsplan

Het is voor de tweede keer dat het Sint-Andriesziekenhuis deelneemt aan de Open Bedrijvendag. “Het zal druk zijn in Tielt. Er doen heel wat bedrijven mee en er is hier ook een wielerwedstrijd, zodat we samen met de lokale politie een mobiliteitsplan hebben uitgetekend. De bezoekers zullen de wegwijzers naar onze parkings kunnen volgen, met een busje en de riksja voorzien we in vervoer. Een bezoekje brengen kan van 10 tot 17 uur, inschrijven hoeft niet. De rondgang leidt langs een 30-tal afdelingen, van de keuken tot het operatiekwartier. Ook sommige technische ruimtes waar een buitenstaander nooit binnen kan, stellen wij open. We hopen alvast veel bezoekers te mogen ontvangen.”

“Op Open Bedrijvendag kan je een 30-tal afdelingen van ons ziekenhuis bezoeken” – directeur Peter Lauwyck

Het boek bevat ook moeilijkere passages in de geschiedenis zoals een dodelijke brand in 1982. In 2006 volgden grote uitbreidings- en renovatieplannen wat uiteindelijk in 2012 zou resulteren in een masterplan van een ziekenhuis dat voldoet aan de modernste eisen. Regelmatig komt het ziekenhuis in de pers. Zo was er recentelijk de opening van het sportmedisch centrum, een vier-armige robot werd in dienst genomen en er was zelfs een culinaire GaultMillau-award voor de keuken van het ziekenhuis.

“We proberen het ziekenhuis verder uit te bouwen, zo wordt duurzaamheid één van de hot topics van de komende jaren. We hopen onder meer onze daken vol zonnepanelen te leggen. Dat is ook nodig. In 2022 was de energieprijs verdubbeld in vergelijking met het jaar ervoor, dit jaar steven we af op een nieuwe verdubbeling. Dus maal vier in twee jaar tijd. Het hoeft dus niet uitgelegd te worden dat we net als heel wat andere ziekenhuizen moeilijk de rode cijfers zullen kunnen vermijden in 2023.”

Besparingsgolf

Het Sint-Andriesziekenhuis maakt deel uit van TRIaz, het netwerk met AZ Delta Roeselare en Jan Yperman uit Ieper. “Maar die laatste partner heeft zijn ontslag uit het netwerk ingediend. We proberen alvast met AZ Delta een zorgstrategisch plan op te stellen om in aanmerking te komen voor verdere investeringssubsidies. Dankzij de samenwerking met Roeselare kunnen we patiënten voor gespecialiseerde hart- en hersenchirurgie doorverwijzen naar AZ Delta. Maar voor alle basispathalogie kan men nog steeds hier terecht.”

“Er zijn 100 artsen en 750 medewerkers verbonden aan het ziekenhuis die dagelijks instaan voor alle goede zorgen voor een regio van meer dan 100.000 inwoners. Er zijn straks verkiezingen en er komen wellicht nog hervormingen en een besparingsgolf op ons af waarbij kleinere ziekenhuizen ondanks dat ze kwaliteit leveren en rendabel zijn nog eens in het oog van de storm komen te staan. Maar we willen niettemin gewapend zijn voor de toekomst.”