De traditionele nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis gaat dit jaar opnieuw niet door vanwege de coronabeperkingen.

Niettemin worden de collega’s met 25 jaar dienst toch even in de bloemetjes gezet. Woensdag 22 december waren deze trouwe medewerkers daarom uitgenodigd voor een hapje en een drankje in het bijzijn van enkele directieleden.