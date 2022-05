Sint-Andriesziekenhuis blij met nieuws dat materniteit open mag blijven: “Sluiting van materniteiten zou geen gunstige effecten hebben”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil rekening houden met de nabijheid van materniteiten bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Er werd gevreesd dat alle kleinere materniteiten de deuren zouden moeten sluiten. Die onzekerheid neemt de minister nu weg, wat goed nieuws is voor onder meer het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Minister Vandenbroucke liet in de commissie Volksgezondheid verstaan dat bij de hervorming rekening zal gehouden worden met de nabijheid. Zo zou er een uitzondering gemaakt worden voor materniteiten in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners, die meer dan vijftien kilometer van de meest nabije materniteit liggen. In West-Vlaanderen zou dat betekenen dat de onzekerheid over de materniteiten zoals in Torhout, Menen en Tielt wordt weggenomen.

Voor een hoerastemming zorgt dit nieuws in het Sint-Andriesziekenhuis evenwel niet. “We zijn natuurlijk wel blij met dit nieuws, maar we zijn ook solidair met andere materniteiten die wel nog bedreigd worden”, vertelt algemeen directeur Peter Lauwyck.

“Dit is een gunstige evolutie, maar we blijven achter ons standpunt staan dat de sluiting van materniteiten geen gunstige effecten zou hebben. De overheid spreekt van een kwaliteitsissue en wil gaan besparen, maar waarop zouden ze gaan besparen?”

Kost overheid niets

“De bestaffing wordt gefinancierd op basis van het aantal bevallingen. Als je te weinig bevallingen hebt, moet je dit als ziekenhuis zelf bijpassen. Dat kost de overheid dus niets, want die kost wordt gedragen door het ziekenhuis zelf. Daar zit dan ook het issue niet.”

“We zien deze criteria dan ook eerder als een eerste stap en hopen dat ook de andere materniteiten uiteindelijk kunnen openblijven”, besluit Peter Lauwyck. (TM)