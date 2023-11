Zaterdagmorgen is de Sint aangekomen in Diksmuide.

Het bedje van de Sint staat in CC Kruispunt waar de kindjes ook de pietenschool kunnen bezoeken, de pakjespiet kunnen ontmoeten, leren pakjes door de schouw gooien en nog heel wat meer. De hele dag door zijn er in CC Kruispunt shows, workshops, kunnen de kindjes hun brief afgeven aan de postpiet, kunnen ze luisteren naar verhalen en muziek, creatieve workshops volgen en pietenbingo spelen. Een echt Sinterklaasfeest dus, waar de kleinsten wat schuchter naar die rare mannen kijken terwijl de oogjes van de grotere kinderen blinken bij het zien van alle pakjes.