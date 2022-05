Sinksen in Kortrijk keert terug naar ‘roaring twenties’

Sinksen keert dit jaar van 4 tot en met 6 juni terug naar de ‘roaring twenties’. De stad wil net als in de jaren twintig uit de vorige eeuw, na een woelige periode, tijd maken voor plezier en feest. Daarom werd een oproep gelanceerd aan initiatiefnemers om er een memorabele editie van te maken. Wie een leuk idee had om een park of plein tijdens Sinksen22 invulling te geven, mocht zich kandidaat stellen en een voorstel indienen. Van band, tot street act of een gezellige terrasuitbating, wel honderd aanvragen werden ingestuurd. Daarvan kregen enkele initiatieven groen licht, waaronder “Fun.K-Town” van Jova Sfeercreaties en “Re:present” van JH De Stroate.

Fun.K-Town kan je tijdens de Sinksen vinden aan de Vuurplaats Kortrijk Weide. Volgens Joran Vanhoenacker een perfecte locatie omdat het een plek is waar alles samenkomt: het waterbekken, de Leie, de vuurschaal onder een prachtige constructie en een mooie ecologische weide. Aan de overkant ligt zelfs een klein strandje en speeltuigen voor de kinderen.

Daarnaast liggen er twee grote parkings vlakbij Kortrijk Weide, dus de locatie is gemakkelijk te bereiken. Joran beschrijft zijn concept als “the best chilled vibes” met house, disco, urban en hiphopmuziek. Het project was eigenlijk al twee jaar geleden bijna volledig af, alle voorbereidingen waren getroffen, maar corona strooide toen roet in het eten.

“Fun.K-Town”

“Fun.K-Town, staat voor funky muziek, sfeer en fun in Kortrijk. Er zijn zaken om te eten, er is een lounge, je kan aan het water zitten, genieten van een cocktail en uiteraard feesten. Voor ieder wat wils. Er zijn maar liefst 29 dj’s op vier dagen tijd. Elke dag een ander genre. Het leuke is dat we dit jaar tot 4 uur mogen doorgaan. Het voelt alsof we de tijd inhalen die we twee jaar geleden verloren hebben. Eigenlijk zie ik het als een invulling voor het gewezen succesvolle Tacticz op Sinksen. We verwachten een massale opkomst met Sinksen,” zegt Joran.

Op Kortrijk Weide zitten ook twee partners op een steenworp van Fun.K-Town. Namelijk King Kong Club (Départ) en Magazine Club (onder de Ronde van Vlaanderenbrug), met elk hun eigen programma.

“We zijn ook heel erg dankbaar met de samenwerking met Stad Kortrijk. We voelen dat ze er een XXL editie van willen maken en ze als team er helemaal achter staan. Er wordt alleszins heel hard achter de schermen gewerkt om het tot een geslaagde editie te brengen,” besluit Joran.

“Re:present”

Ook jeugdcultuurcentrum en hiphopacademie De Stroate is met hun concept “Re:present” opnieuw in het straatbeeld te vinden. Sinds de opstart van De Stroate, zes jaar geleden, zijn ze altijd al betrokken geweest bij de Sinksen. Ditmaal vind je hen echter op een andere locatie, namelijk aan de Budatoren. Na de oproep werd een meeting georganiseerd met jongeren om te brainstormen over wat ze willen doen tijdens Sinksen22 en wat het voor hen speciaal maakt aangezien De Stroate het hele jaar door lokaal talent stimuleert en een ontwikkelingsbasis is voor the scene.

Op dit moment wordt gewerkt aan veel ideeën met focus op representatie. Zo loopt er een samenwerking met het hiphopcentrum “FLOW, Euroregional Centre for Urban Culture” in Lille en doet De Stroate een uitwisseling met IRap Belgium, een vzw uit Doornik. Samen met IRap Belgium zijn ze nu aan boord voor een overkoepelend project uit Bergen, Doornik en Rijsel waarbij acts uit verschillende regio’s bij elkaar optreden, waaronder ook in Kortrijk op zondag 5 juni. Daarnaast treden er twee laureaten op van Sound Track, op die manier is ook Brussel represent.

Breder gaan

“We willen met Sinksen breder gaan dan enkel Kortrijk. Deels wordt ons lokaal talent uit Kortrijk gerepresenteerd, maar ook heel wat ander talent. We geven workshops, houden battles, gaan jammen, enzovoort. Het is de bedoeling dat deze locatie echt een cirkelgebeuren wordt. Het is onze ambitie om te connecteren met alles en iedereen. Zondag wordt dit de place to be voor hiphop en ontdek je wat er zowel lokaal als buiten onze stad leeft,” aldus Siebrand.

(MD)