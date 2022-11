Sinja en Pieter openen Le Grand Rêve op de Kleine Markt: “Tijdens de kerstperiode bieden we ook een afhaalmenu’s aan”

Sinja Timperman en Pieter Goethals openen op zaterdag 5 november de deuren van Le Grand Rêve op de Kleine Markt in Watou.

Haar broodjeszaak in Ieper laat Sinja Timperman na 17 jaar achter zich. Samen met haar partner Pieter Goethals trekt ze naar Watou. “Het idee om ooit zelf een restaurant te starten, was er altijd al geweest. De plannen waren er eerst om een take-away concept uit te bouwen, maar daarin vonden we niet wat we zochten. Toevallig zijn we op dit pand gebotst en is dat idee realiteit geworden”, zegt Sinja. “Ik was onmiddellijk verkocht en zag het volledig zitten om hier aan de slag te gaan. Het is een mooi pand en ook de locatie is prachtig.”

Samen met haar partner Pieter opent ze op zaterdag 5 november om 18 uur Le Grand Rêve op de Kleine Markt 22 in Watou. “De kinderen – Yenthe (13), Febe (10) en Gaëlle (8) – hebben het laatste woord gekregen in de beslissing. We wonen in Woesten, dus ook voor hen wordt het een aanpassing”, zegt Pieter. “Wanneer de kinderen bij ons wonen, zullen we in Watou blijven slapen. We nemen dan onze intrek in de loft boven het restaurant. Op die manier kunnen de kinderen bij ons blijven wanneer we aan het werk zijn. Hoewel het een volledig nieuw avontuur is, zijn de kinderen razend enthousiast. Ze beseffen dat we hard zullen werken, maar tegelijk beseffen ze ook dat we meer tijd met elkaar zullen doorbrengen.”

Broodjeszaak

“Mijn broodjeszaak in Ieper was mijn kindje en ik heb mezelf toch wel moeten overhalen om de stap uiteindelijk te zetten. Ik zie het helemaal zitten om hier in Watou in de keuken aan de slag te gaan”, zegt Sinja. Pieter neemt de zaal voor zijn rekening. “Voordien was ik leidinggevende in Ysco in Langemark-Poelkapelle, dus dit is iets volledig anders”, zegt Pieter. “Ik volg Sinja haar droom met plezier. We starten samen en zullen afwachten of het haalbaar is. Vrienden lieten al weten dat ze ons zeker een handje willen helpen en dat doet deugd.”

Le Grand Rêve zal telkens openen om 10.30 uur. “De keuken is op maandag, dinsdag en donderdag open tot 21 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag tot 22 uur. Op woensdag sluiten we onze deuren om tijd met de kinderen te kunnen doorbrengen”, zegt Sinja. “We zullen dagschotels serveren en gaan aan de slag met een kleine kaart waarbij we een vispannetje, spaghetti, steak met verse frietjes.. zullen serveren. Ook croque-monsieurs zullen terug te vinden. Tegen het einde van het jaar zullen we ook een aantal bieren van het vat aanbieden, waaronder de St.Bernardus Tripel. Tijdens de kerstperiode zullen we ook een afhaalmenu’s aanbieden.”

Op zaterdag 12 november zal Sint-Maarten een bezoek brengen aan Le Grand Rêve. “De Sint en zijn pieten zullen iets lekker meebrengen voor onze kleinste etertjes.” Reserveren bij Le Grand Rêve wordt aangeraden en kan via 0473 42 02 48.