Simonne viert honderdste verjaardag in haar eigen huis: “Met dank aan goede zorgen van mijn dochter en Familiezorg”

Feest in de Nieuwstraat in Izegem maandag, waar Simonne Buyse voor haar honderdste verjaardag een delegatie van Thuiszorg Familiezorg op bezoek kreeg. De nog kranige senior is één van de weinige eeuwelingen die nog thuis woont en daar aangepaste hulp van haar thuiszorgdienst krijgt.

Wie bij Simonne op bezoek komt wordt vlugger door haar gespot dan omgekeerd. Haar huiskamer kijkt immers via een groot raam uit op het straatbeeld. “Een restant van de tijd dat er hier nog een nieuwkuiswinkel – in de volksmond ‘Koentges’ – zat”, vertelt Simonne vol enthousiasme.

Geen fan van rusthuizen

Simonne heeft een vaste stek in de huiskamer, een plek waar ze vaak te vinden is. “Zeker nu ik een paar jaar geleden een kwalijke val heb gemaakt en ik niet zo goed meer te been ben. Toen moest ik even revalideren in kortverblijf in een woonzorgcentrum in Lauwe, omdat er in eigen stad een te lange wachtlijst was. Mijn moeder zaliger was met geen stokken in een rusthuis te krijgen en ik ben er zelf ook geen fan van, al kan je het niet meer vergelijken met hoe het er daar vijftig jaar geleden aan toe ging. Ik was blij dat ik nadien terug naar mijn huis kon. Iets wat mogelijk is omdat mijn dochter Katrien al jaren bij mij inwoont. Eens terug thuis ging ik nog langs bij de kinesist, maar ik zag gaandeweg dat het vergeefse moeite was. Na de val is de kracht uit mijn benen verdwenen. Gelukkig kan ik rekenen op de goede zorgen van mijn dochter Katrien, die bij me inwoont.”

“Na de val is de kracht uit mijn benen verdwenen. Gelukkig kan ik rekenen op de goede zorgen van mijn dochter Katrien”

Wie Simonne zowat dagelijks aan haar raam ziet passeren, is Heidi Mullebrouck van Familiezorg, een thuiszorgdienst waar ze al een tiental jaar beroep op doet. “Ze is mijn ‘rechterhand’, op wie ik volledig kan vertrouwen”, klinkt het. “Ik kan op haar rekenen voor klusjes in het huishouden: van strijken en de was doen tot koken. Heidi kent haar opdracht in het huishouden door en door en weet van aanpakken.”

Familiezorg op bezoek

Voor Familiezorg was de honderdste verjaardag van Simonne reden genoeg om haar met een bezoekje en een attentie te verrassen. Naast Heidi tekenden ook Hilde Vandeputte, regionaal diensthoofd van Familiezorg Roeselare en thuiszorgverantwoordelijke Ine Vansteenkiste present. “Als thuiszorgdienst zijn we blij en fier dat we er toe kunnen bijdragen dat personen steeds vaker tot op hoge leeftijd comfortabel en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Simonne is daar een mooi voorbeeld van.”

Grote familie

Dat Simonne nu nog steeds op een boogscheut van haar ouderlijke huis in de Baron de Pélichystraat kan wonen, doet haar deugd. “We hebben een mooi leven geleid, gezegend met vier kinderen. Naast Katrien waren dat Patriek, Rudy en Annemie. Ondertussen heb ik zeven kleinkinderen en al elf achterkleinkinderen. Mijn zoon Patriek is op dezelfde dag jarig als mij en het scheelde geen haar of mijn jongste achterkleinkind Louise – ondertussen 3 jaar – zou ook die dag geboren zijn, maar ze kwam uiteindelijk vier dagen vroeger ter wereld. Kort nadat Lucien in 2009 overleed ben ik een beroep beginnen doen op Familiehulp en ik ben blij dat ik vandaag nog altijd op hen kan rekenen.