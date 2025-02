Simonne Sabbe viert honderdste verjaardag

In het woon- en zorgcentrum Het Pardoen in Wervik werd met wat vertraging de honderdste verjaardag van Simonne Sabbe gevierd. Maandag 3 februari werd ze 100. Simonne is geboren te Dadizele en groeide op in een kroostrijk gezin van dertien kinderen. Simonne was de derde laatste in de lange rij. Op dit moment heeft Simonne nog een zus. Ze woonde in de Stokstraat in Geluwe.

Simonne komt uit een arbeidersgezin. Haar vader was 29 jaar lang ‘ondermeester’ in een textielfabriek in Roubaix. Hij werd 69 jaar. Haar moeder was huisvrouw en werd 86 jaar.

Simonne ging tot haar veertiende naar school in Dadizele. Ze begon dan te werken bij een boer in Dadizele. Simonne werkte graag op de boerenbuiten. Ze trouwde op haar twintigste. Toen ze in Geluwe kwam wonen, is ze verder gaan werken bij de boeren. Haar man Gerard Delaere was eerst landbouwer en ging daarna werken als arbeider in Bousbecque.

Haar moeder was van Geluwe en toen Gerard en Simonne trouwden verhuisden ze naar Geluwe. Simonne is de moeder van drie kinderen Marleen, Johnny zaliger en Willy. Haar man overleed veel te vroeg op 59-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Na het overlijden van haar man, schreef Simonne zich in een kaartersclub in. Elke week ging ze kaarten naar Zonnebeke of Beselare. Ze kaart nog steeds maandelijks in het rusthuis. Ze zit graag onder de mensen en doet steeds mee met activiteiten zoals soep maken. Haar fijne motoriek is beperkt maar Simonne doet toch steeds haar best.

De huldiging op haar afdeling De Plukker vond plaats in aanwezigheid van haar familie, het stadsbestuur, directie van Het Pardoen en het Woon- en Zorgbedrijf Wervik. Midden bloemen en geschenken tekende de kranige eeuwelinge het Gulden Boek van de stad Wervik.