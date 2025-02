Simonne is nieuwe eeuweling in wzc Rozenberg: “Moeder neemt hier steevast deel aan alle activiteiten”

Op zondag 26 januari werd in beperkte familiekring de honderdste verjaardag van Simonne Carlu gevierd in het woonzorgcentrum Rozenberg. Ofschoon Simonne nog vrij flink oogt, is haar gehoor niet meer wat het zou moeten zijn. Haar dochter Christa was echter onmiddellijk bereid voor een korte levensschets van haar moeder.

“Mijn moeder, die geboren werd in 1925, is eigenlijk afkomstig uit Meulebeke. Op veertienjarige leeftijd kon zij al aan de slag bij de textielfirma Seyntex, waar ze ongeveer elf jaar werkte. Daarna is ze thuis gebleven om voor de kinderen te zorgen. Zij was gehuwd met Roger Desmedt, die in 2012 overleed. Toen moeder stopte met werken, is ze bij haar moeder in Meulebeke gaan wonen. Tien jaar heeft ze voor haar gezorgd. Tussendoor verrichte ze ook nog her en der wat poetswerk. Voor de rest was zij huismoeder. Pas op 70-jarige leeftijd is zij verhuisd naar de Leegstraat in Oostrozebeke. Moeder was altijd met iets bezig, zoals naai-, brei- en haakwerk. Haar enige verzetje was geregeld een koffieklets met haar vriendinnen. Zij was ook lid van Okra en Samana”, vertelt Christa.

Sober leven

“Moeder had het geluk om samen met haar man hun gouden en diamanten huwelijksjubileum te vieren”, gaat ze verder. “Zeven jaar geleden verhuisde ze naar Rozenberg, op 93-jarige leeftijd.”

Simonne heeft twee kinderen, Eric en Christa, en één kleinkind, Bert. Er zijn ook drie achterkleinkinderen: Julie, Lowie en Amélie. We vroegen dochter Christa of haar moeder een geheim heeft om honderd te worden: “Ik zou het niet weten. Moeder is een rustige vrouw die zich nooit druk maakte en altijd zeer sober leefde. Ze was heel graag tussen de mensen en sloot zich zeker niet op. Nu ze in het woonzorgcentrum verblijft, neemt ze steevast deel aan alle activiteiten die er aangeboden worden. Alleen wat jammer dat ze zo slecht hoort en soms komt ze ook wel een beetje verward over.”