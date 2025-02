Simon zet familietraditie verder bij brouwerij Deca: “Eer om met picon recept van mijn overgrootmoeder aan de slag te gaan”

Simon Merlevede gaat aan de slag met een familierecept om een picon te maken. Kant-en-klaar kan je flessen van ‘picon Coeur Joyeux’ van één liter kopen bij zijn werkgever Brouwerij Deca. “Het recept werd traditioneel verder gezet van generatie tot generatie, wat mij de vierde generatie maakt.”

De picon is een product van medewerker Simon Merlevede die aan de slag ging met een familierecept. De picon werd geschonken in Wally’s Farm en ’t Kommiezenkot. Simons ouders Wally Merlevede en Patricia – Patty – Marris waren zaakvoerder van Wally’s Farm en ‘t Kommiezenkot langs de Abeelseweg in Abele. Wally’s naam doet ongetwijfeld bij velen een belletje rinkelen. Wally’s Farm was een oude hoeve die werd omgetoverd tot grillrestaurant. Het werd een plaats waar tal van evenementen zoals Elvisherdenkingen werden georganiseerd, eten werd geserveerd, optredens werd verzorgd…

Wally zelf – bekend als zanger-entertainer – zette er meermaals het kot op stelten met zijn band Wally and the Rocking Daddy’s, ook Patty kon je soms op het podium terugvinden, maar was voornamelijk onder de mensen naast het podium. ‘t Kommiezenkot, net op de grens met Frankrijk, was een hotelletje met een klein museum over de grens. ‘t Kommiezenkot was het oude douanekantoor dat omgetoverd werd tot hotel en café/restaurant.

(lees verder onder de foto)

Op de foto zien we Madeleine Lecleir en onderaan Patricia Marris. © gf

Typische aperitief

“Daar werd de picon echt op de kaart gezet als het typische aperitief van bij ons in de streek. Het recept komt dan ook vanuit mijn moeders kant, de Franse kant. Al vanaf mijn 14 jaar kon je mij ieder weekend vinden aan de grill in Wally’s farm. Ik draaide mee in de zaak sinds jonge leeftijd. De sluiting van beide zaken betekende helaas het einde van onze huisaperitief en kon deze niet meer te verkrijgen zijn”, vertelt Simon Merlevede. “Toevallig kwam het ter sprake dat het een eeuwige zonde was dat die picon niet meer uitgeschonken werd, sinds er cliënteel van heel erg ver kwam om van deze te komen proeven in ’t Kommiezenkot. Het leek mij dus leuk om de familietraditie verder te zetten.”

Vierde generatie

“De picon is een recept van mijn overgrootmoeder. Het recept werd door haar ontwikkeld in de vroege jaren van de 20ste eeuw. Iedere zondag na de mis volgden ze allemaal naar mijn overgrootmoeder en het recept werd traditioneel verder gezet van generatie tot generatie, wat mij de vierde generatie maakt. Als kind sta je er niet bij stil. Het is pas bij het ouder worden, dat zoiets sentimenteel wordt”, legt Simon uit.

(lees verder onder de foto)

“Picon Coeur Joyeux is gebalanceerd bitterzoet, tonen van sinaasappel en karamel, fruitig en honingachtig. Het is een verfrissend en complexe aperitief. Het is voor mij een echte eer om deze traditie te mogen voortzetten. Dus zolang ik kan, zal deze blijven bestaan. En misschien op een dag zal het een vijfde generatie aanspreken.”

‘Picon Coeur Joyeux’ wordt nu verkocht bij Simon zijn werkgever Deca Brouwerij. Tot het assortiment van brouwerij Deca behoren de bieren: Vleteren 8 Blond, Vleteren 5 Blond, Vleteren Alt, Georges IV, Vleteren 12 Blond, Vleteren 8 Bruin, Vleteren 12 Bruin, Vleteren Imperial Stout, Sir Grashopper en Vleteren Imperial Stout Barrel Aged Series. De brouwerij pakte ook uit met huisgemaakte advocaat, bierijs van Vleteren Imperial Stout in samenwerking met Ateljee 5 uit Westvleteren en bierpaté met de Vleteren 12 bruin in samenwerking met vleesatelier ‘t Potje Paté uit Alveringem. De picon kan je ook proeven in de degustatiezaal van Deca Brouwerij op zaterdag, en eveneens kopen in de shop. Deze komt op 22 euro per fles van 1 liter.