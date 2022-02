Simon Tertooy nieuw gezicht bij dienst Jeugd en Sport in Alveringem: “Ik zit met heel wat nieuwe ideeën”

Het gemeentehuis heeft met Simon Tertooy (29) een sterke medewerker kunnen aantrekken voor de dienst Jeugd en Sport. Simon werkte lange tijd bij La Petite Merveille in Durbuy, waar hij onder meer bosklassen en jeugdkampen organiseerde. Zijn ervaring stelt hij nu ten dienste van de gemeente. De juiste man op de juiste plaats wellicht.

“Ik ben van Veurne afkomstig en woon samen met Eva en de kindjes Jules (2,5) en Marie (10 maanden) in Leisele”, vertelt Simon. “Van opleiding ben ik maatschappelijk werker en voor ik deze job deed, werkte ik een goed jaar in het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen in Clep.”

“In het najaar zag ik de vacature voor gemeentelijk medewerker Jeugd en Sport. Ik heb examen gedaan, werd aangesteld en op 15 november ben ik gestart. De job van maatschappelijk werker in Clep was boeiend, maar wat ik nu doe, leunt dichter aan bij wie ik ben en wat ik eigenlijk al mijn halve leven doe.”

“Nadat ik mijn diploma sociaal werk had behaald, ben ik naar Durbuy verhuisd. Ik ging werken bij La Petite Merveille en was er verantwoordelijk voor de organisatie van bosklassen, jeugdkampen, teambuildings, … Ik deed administratief werk, ontving de bezoekers en begeleidde kinderen tijdens de deadride of het kajakken. Alles wat je daar kan doen, heb ik zelf ook gedaan. Na mijn uren was ik soms nog barman in het restaurant. Ik woonde op het domein en tijdens de werkweek was ik permanent bereikbaar.”

“Het was leuk intensief voor een jonge man als ik. Ik heb altijd geweten dat ik daar zou werken. Als kind ging ik er zelf op kamp, op mijn zestiende werd ik animator en zelfs tijdens mijn hogere studies ben ik er blijven werken. In juli zat ik een maand in Durbuy, in augustus deed ik herexamens en in september zat ik opnieuw in Durbuy. Maar toen leerde ik Eva uit Koksijde kennen. Zij is een familiemens en naar Durbuy verhuizen, was geen optie. In de plaats zijn we dus in Leisele beland.”

Wat houdt je job als medewerker jeugd en sport in?

“Sport is mijn domein, jeugd deel ik met diensthoofd Meloika Verweirder. Mijn job is heel gevarieerd. De reservaties van sportzaal Rethorica komen bij mij terecht, ik verzorg de contacten met de sportverenigingen, kijk voor eventuele subsidies, bedenk nieuwe initiatieven en werk ze uit. Ik ben ook het aanspreekpunt voor alle jeugdbewegingen en de basisscholen. De speelpleinwerking wordt ook een belangrijk takenpakket. Meloika Verweirder zal verantwoordelijk zijn voor Stavele, ikzelf neem Alveringem voor mijn rekening. In de paasvakantie zal ik voor het eerst kennis maken met de speelpleinwerking.”

Je woont zelf in Leisele. Is Leisele een goede plek voor ouders met kinderen?

“Ik denk het wel. Er zijn twee onthaalouders actief en men kan er school lopen tot en met het zesde leerjaar. Er is wat openbare speelruimte naast de kerk en sinds kort staan er skatetoestellen op de koer van de gemeentelijke zaal. Voor de jeugdbeweging moeten de kinderen naar Izenberge, maar ver is dat niet. Ook het grote domein rond de Stalijzermolen biedt mijns inziens bepaalde mogelijkheden.”

De looppiste in Alveringem heeft het imago van weinig gebruikt te worden. Klopt dat eigenlijk?

“Ik denk dat we dat verhaal niet mogen in stand houden. Je zal altijd lopers op straat zien lopen. De Finse piste is zo’n 400 meter. Voor wie lange afstanden loopt, kan het saai zijn om continu dezelfde rondjes te draaien. Die mensen nemen één keer de looppiste en willen dan andere landschappen zien. Ook de voetballers van VVGA lopen er aan het begin van het seizoen om hun conditie op te bouwen. Ze wordt wel degelijk gebruikt.”

Alveringem is al een paradijs voor kinderen. Maar mogen we ook nieuwe initiatieven verwachten?

“Uiteraard heb ik nieuwe ideeën. Ik denk aan een loopwedstrijd in de vorm van een ééndagsevenement. Ik weet dat lopers – of ze nu geoefend zijn of beginners – echt naar een wedstrijd kunnen toeleven. Op 16 februari gaan we van start met turnen voor kleuters. Behalve in de schoolvakanties zal dat wekelijks van 14.30 uur tot 15.30 uur in sportzaal Rethorica zijn. Sportcoach Justine Tanghe en ikzelf zijn de lesgevers. Ik kan nog een nieuwtje meegeven: ook Alveringemnaar Arne Van Belle komt binnenkort de gemeentelijke dienst Mens & Vrije Tijd versterken. Hij zal ook de communicatie vanuit het gemeentehuis verzorgen.”

(AB)