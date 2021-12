Simon Geneyn uit Poperinge herstelde van kanke: “Kinderkankerfonds was onze grote steun”

Nu het nieuwe jaar met rasse schreden nadert, laten we graag nog eens iemand aan het woord die dit jaar in de krant verscheen. Om wat licht in deze donkere dagen te brengen, doet Melinda Mahieu (34) nog eens het hoopvolle verhaal van haar zoontje Simon (2). “Met de steun van het Kinderkankerfonds kon Simon zijn kanker overwinnen.”

Het begon allemaal met een klein rood vlekje onder Simons oog in de zomer van 2020. Melinda vertelt: “De zalfjes van de huisarts hielpen niet, waardoor we te rade gingen bij een oogarts. Die stuurde ons meteen door naar de kinderarts in Ieper. Op de scan zag de arts dat er iets niet pluis was en diezelfde avond zaten we al met een team oogartsen en oncologen in het UZ Gent. Na de biopsie kregen we het verdict: Simon had een zeldzame vorm van kanker.”

Dat was de start van een heftige periode voor Simon, zijn mama Melinda, papa Klaas Geneyn (34) en grote zus Annelien (7), want Simon kreeg acht maanden chemo in Gent en in november 2020 ook een protonbehandeling in Leuven.

“In februari 2021 onderging Simon zijn eindonderzoeken met hoopgevende resultaten, want alle slechte cellen waren verdwenen. Dat betekent dat hij nu voor vijf jaar in remissie is”, aldus Melinda. De ziekenhuisbezoeken zijn dus nog niet achter de rug, want Simon moet om de drie maanden een dag naar het ziekenhuis voor een volledige check-up. “De resultaten blijven positief. Zo vertelde de oogarts in november dat Simons oog hersteld is en het risico op cataract nu van de baan is.”

Het gezin vierde in het begin van het jaar dus zowel de positieve eindonderzoeken, als Simons tweede verjaardag. “We beseften hoeveel geluk we hadden dat Simon weer bij ons thuis was én op hoeveel steun we konden rekenen van het Kinderkankerfonds in die moeilijke maanden.”

Enorm dankbaar

Het Kinderkankerfonds steunt gezinnen met een ziek kind op enorm veel vlakken. “Het is ongelooflijk wat het Kinderkankerfonds allemaal voor ons heeft gedaan. De organisatie betaalt bijvoorbeeld de pedagogische medewerker op de afdeling kinderoncologie. Die persoon kwam regelmatig langs bij Simon om met hem te spelen. Zo had hij ook eens verstrooiing tijdens zijn ziekenhuisopname. Ze schenken aan de kinderen ook ‘kankerkralen’. Bij elke stap van de behandeling krijgt het kind een bepaalde kraal die die fase in de behandeling symboliseert.”

“Op die manier was grote zus altijd op de hoogte van het verloop en kunnen we Simon later vertellen hoe alles in zijn werk ging. Ook zorgden ze met het project Koester ervoor dat onze thuisverpleging wist hoe ze antibiotica via Simons katheter kon toedienen, zodat hij bij koorts geen volledige week naar Gent in opname moest. Tot slot financieren ze wetenschappelijk onderzoek. We zijn de organisatie enorm dankbaar en wilden dus iets terugdoen.”

Plantjesverkoop

Het gezin startte een plantjesverkoop op om geld in te zamelen, maar ook de omgeving droeg een steentje bij. “We verkochten meer dan 900 plantjes en opa veilde een beeldhouwwerk. De werkgever van mijn man, McBride, zette een wandelevenement op poten als sponsoractie. Ook het ziekenhuis in Ieper, mijn voormalige werkgever, reikte een cheque uit. Zo konden we in totaal ongeveer 15.000 euro aan Kinderkankerfonds doneren. Natuurlijk waren zij enorm blij met onze inzameling, want alle bijdragen hoe groot of klein ook, zijn bij hen meer dan van harte welkom. We hopen dan ook dat we met ons verhaal aan de mensen duidelijk kunnen maken hoe belangrijk en eerlijk Kinderkankerfonds is.”

Met Simon gaat alles ondertussen zeer goed. De peuter startte in september op school en doet het daar goed. “Simon gaat graag naar de peuterklas. Hij gaat voorlopig nog halve dagen, zodat hij niet oververmoeid geraakt. Mijn wens voor 2022? Dat Simon en bijgevolg iedereen gezond blijft. Het is een cliché, maar nu besef ik ten volle hoe belangrijk een goede gezondheid is. Gelukkig ziet de toekomst er alvast rooskleurig uit”, besluit mama Melinda.

(LV)