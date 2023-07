Silke (21) brengt samen met mama Daisy (46) koffie en gebak in Silkes zoete zonde

Op 29 juli opent Silke Govaere (21) samen met haar moeder, Daisy Demuynck (46), Silkes zoete zonde. Je kan er terecht voor koffies, vers gebak en themataarten op bestelling. “Ik vind het leuk om te experimenteren met nieuwe smaken.”

Silke startte haar onderneming in 2021 onder het statuut van student-zelfstandige vanuit haar atelier thuis in Ingooigem. “Op de eerste dag kreeg ik al direct zeven bestellingen binnen voor themataarten en cupcakes”, vertelt ze enthousiast. De interesse voor bakken begon in haar jeugd tijdens een bezoek aan bakkerij Dewaele Tom & Cindy in Ingooigem. Vanaf haar derde jaar middelbaar volgde Silke een opleiding aan de Bakkerijschool Ter Groene Poorte in Brugge. “Wat me vooral aanspreekt, is de variatie die het bakken biedt, eigenlijk vind ik alles leuk om te doen. Ik kan creatief bezig zijn en experimenteren met nieuwe smaken.” Door de groei van de zaak besloten Silke en Daisy te verhuizen naar een ruimer pand. “We passeerden hier met kerst en zagen dat het pand te koop stond. De prijs viel mee, dus hebben we de sprong gewaagd. Het is goed gelegen vlakbij shoppingcenter K en er is hier ook heel wat passage”, vertelt Daisy, die nog deeltijds als leerkracht werkt op De Lage Kouter Kortrijk. De samenwerking tussen moeder en dochter verloopt goed. “Silke bakt en ik assisteer bij het decoreren en de verkoop.”

Eigen invulling

Bij koffiebar Silkes zoete zonde kan je genieten van vers gebak dat ter plekke kan worden opgegeten of meegenomen. Daarnaast blijft het mogelijk om themataarten te bestellen. “Ik wil geen standaardbakkerij zijn. Ik probeer me te onderscheiden met specialiteiten zoals cinnamon rolls, cupcakes en babka, een soort vlechtbrood uit Oost-Europa.” De gevulde deeg wordt normaal zoet bereid, maar Silke geeft er haar eigen draai aan met hartige vullingen zoals spaghettisaus, knoflook, pesto of een pizzavariant. “Je kan in de zaak ook uitgebreide ontbijten bestellen, evenals brunchformules tijdens feestdagen”, vult Daisy aan. Wat betreft koffie beginnen ze met een klein standaardassortiment, waaronder cappuccino en latte. In de zaak kunnen de zakjes koffie en thee aangekocht worden. “Daarnaast serveren we ook Belgische sappen van Fruji Juices en in de toekomst willen we ook koekenpakketjes maken die per post worden geleverd.” Silkes zoete zonde heeft een 22-tal plaatsen binnen en een klein terras buiten met twee tafels. De koffiebar opent op 29 juli. De openingsuren kunnen nog veranderen, maar zijn voorlopig van 6.30 tot 17 uur, gesloten op maandag en dinsdag. (MD)