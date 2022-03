Sijsele vangt oorlogsvluchtelingen op in gezondheidscentrum Sanapolis

Het gezondheidscentrum Sanapolis in Sijsele, ook bekend als het voormalige Elizabethziekenhuis, doet vanaf eind maart dienst als opvangcentrum voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. “Als medisch centrum zijn heel wat nuttige voorzieningen voor de opvang hier sowieso aanwezig”, zegt CEO Luc Verhulst van Sanapolis.

Sanapolos deed tijdens de coronacrisis dienst als vaccinatie- en testcentrum maar vanaf 28 maart krijgt het dus, tijdelijke, een nieuwe bestemming. Er worden 20 woonunits klaargemaakt voor vluchtelingen uit het door oorlog getroffen Oekraïne.

“Sinds de verhuis van het Elisabethziekenhuis naar AZ Alma in Eeklo zijn we al enige tijd bezig om de site van 33 hectare in Sijsele te herbestemmen. Er zijn nog een aantal poliklinische activiteiten actief, zoals artsenconsultaties, maar we willen met deze campus ook voluit onze maatschappelijke rol spelen”, zegt CEO van Sanapolis Luc Verhulst.

Rust en groen

“Na de oproep van diverse overheden voor opvangcapaciteit voor vluchtelingen hebben we dan ook contact opgenomen met Stad Damme, waar we nauw mee samen werken. Het voordeel van dit gebouw is dat hier als medisch centrum al heel wat voorzieningen aanwezig zijn en vlot kunnen ingericht worden.”

“Zoals aparte ingangen, ziekenhuiskamers, liften, elektrische voorzieningen, sanitair, een grote restaurantruimte en meerdere ruime lokalen waar leefruimte kunnen ingericht worden zodat de mensen zich ook kunnen ontspannen. Ook het rustige groene domein hier is natuurlijk een troef voor de zwaar gestresseerde mensen op de vlucht.”

Inzamelactie

Voor de comfortabele opvang van de vluchtelingen is het centrum nog op zoek naar heel wat zaken zoals onder meer matrassen, kinderbedjes, kledij voor vrouwen en kinderen, wasmachines, droogkasten en microgolfovens. Particulieren of bedrijven die hier kunnen mee helpen sturen best eerst een mailtje naar info@sanapolis.be met daarin een beschrijving van wat er kan geschonken worden.

In een eerste fase worden een twintigtal ontheemden opgevangen voor een drietal maanden maar die periode en het aantal kan nog uitgebreid worden.

Intussen meldden ook al een tiental Damse gezinnen die Oekraïense vluchtelingen onderdak willen bieden zich aan bij Stad Damme. Het Stadsbestuur geeft wel aan dat collectieve opvang de voorkeur geniet. Ook bij de Ruilboetiek aan het Sociaal Huis, Brouwerijstraat 4 in Sijsele, wordt materiaal ingezameld; vooral verzorgings- en EHBO-materiaal voor enkele opvangprojecten. Info via https://www.facebook.com/ruilboetieksijsele

Door Piet De Ville