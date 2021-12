Sijseelse huisarts Patrik Van Damme (69) met pensioen

De Sijseelse huisarts Patrik Van Damme (69) kan zijn witte doktersjas opbergen. Na 42 jaar is hij met welverdiend pensioen. “Ik heb het altijd heel graag gedaan maar eindelijk eens geen tijdsdruk voelen is toch wel zalig”, zegt de dokter.

Met een oom als huisarts en een andere als apotheker was het niet zo’n verrassing dat Patrik Van Damme in de medische wereld terecht zou komen. Patrik groeide op als zoon van hoofdonderwijzer Maurice Van Damme van de toenmalige gemeentelijke jongensschool in Moerkerke. “Na mijn universitaire studies in Gent startte ik in 1979 met mijn eigen praktijk, in de familiale woning langs mijn moeders kant, in de Stationsstraat in Sijsele”, vertelt Patrik Van Damme.

“Ik had toen het geluk dat dokter Vandebuerie net met zijn praktijk was gestopt zodat ik een deel van zijn veelal oudere patiënten kon overnemen. Later heb ik dan natuurlijk ook wel zelf nieuwe patiënten aangetrokken. Met mezelf erbij waren er in die beginjaren een viertal dokters in Sijsele. Ik herinner me onder meer dokter Serlet en dokter Verhaest.”

Evoluties

Dokter Van Damme, gehuwd met Lieve Vandepitte, zag in al die jaren heel wat evoluties in zijn praktijk. “In de vroegere jaren werden wij als huisarts nog veel meer geconfronteerd met zogenaamde acute geneeskunde, zoals astma-aanvallen en hartstoornissen. Nu wordt daarvoor eerder naar de spoeddienst gegaan en er is ook wel meer preventie en begeleiding met aangepaste medicatie”, weet dokter Van Damme. “Ook voor gebroken armen en benen na ongelukken bijvoorbeeld, wordt minder naar de huisarts gegaan. Ik heb indertijd nog zelf gips aangebracht en nam ook zelf foto’s. Dat is verleden tijd. Een huisarts is nu veel meer bezig met blijvende chronische zorg, zoals voor suikerziekte of hoge bloeddruk. Ook de informatisering in de geneeskunde, met de computers die vanaf de jaren ‘90 massaal hun intrede deden in de huisartsenpraktijken, is een belangrijke evolutie. Ik heb er voor gezorgd dat ik tijdig op die trein ben gesprongen want met de computer is het toch wel vlotter werken dan met een fichebak met patiëntengegevens.”

Dokter Van Damme verhuist naar Brugge, in een kleinere woning, waar hij samen met echtgenote Lieve hoopt om te genieten van wat onder meer het culturele leven te bieden heeft. Zo is hij liefhebber van de klassieke concerten in het Concertgebouw. De dokter werkt wel nog zeker een jaartje verder als arts in het bloed- en plasma afnamecentrum aan het Stationsplein in Brugge. “Ik heb altijd heel graag mijn werk gedaan maar eindelijk eens geen tijdsdruk meer voelen is toch wel zalig”, besluit Patrik Van Damme. (PDC)