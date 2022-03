‘Sif van de Cera’ (82) overleden: “Die voetbalterreinen en zijn familie waren zijn leven”

Sif van de Cera, de man die ook jarenlang zaal Elckerlyc uitbaatte, is dinsdag overleden. Het aantal rouwbetuigingen dat bij de familie binnenstroomt is onmetelijk. Omdat ze ook niet al de contactgevens hebben van de honderden mensen die Joseph Lietaert in zijn leven goed gekend heeft, wil de familie via deze weg iedereen die Joseph een warm hart toedroeg uitnodigen naar de uitvaart van komende zaterdag 26 maart in Beveren.

Op dinsdag 22 maart is Joseph Lietaert overleden. Hij werd op 2 september 1939 in Roeselare geboren en groeide op op de ouderlijke boerderij in de Bollaertstraat in Beveren. Hij studeerde Latijnse, maar zijn vader overleed toen Joseph amper 14 jaar was. Hij was de oudste in het gezin met nog vijf zussen en via de landbouwschool ging hij op zijn 16de thuis aan de slag.

Talloze schoolfuiven in zaal Elckerlyc

Hij trouwde met Annie Vergote die op haar beurt de erfgenaam was van hotel-restaurant Den Hert in de Zuidstraat. Dat pand ging ondertussen tegen de vlakte voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Maar na drie jaar verliet het koppel de zaak en ging het in de Meensesteenweg 11/13 café De Voerman en zaal Elckerlyc uitbaten. “Het café was vooraan, de zaal achterin. En tussenin was onze woning”, zeggen de dochters van Joseph.

In het restaurant werden ook dagschotels geserveerd, in de zaal trouwfeesten, maar later ook ontelbaar veel schoolfuiven. “TD’s heetten die toen nog.” Joseph en Annie runden de zaak tot rond de millenniumwissel. Maar ondertussen was Joseph ook al de eigenaar geworden van de voetbalterreinen ‘Cera’ op de Tassche (Ardooie). “Die voetbalvelden zijn vernoemd naar de Raiffeisenkas en later Cera, de bank waar onze ouders klant waren. Die naam is altijd gebleven. En ons pa stond bekend als ‘Sif van de Cera’. Naast zijn familie waren die terreinen zijn leven. Hij had er ook ruimte om dieren te houden en hield er ook de kantine open. Hij had zijn eigen ploeg FC Cera, maar was ook de thuishaven voor vijf zondagteams (RLV) en vier zaterdagteams (Cup Regio Mid-West) die er hun thuismatchen afwerkten.”

Zaterdag begrafenis in Beveren

Joseph verhuisde later met zijn vrouw Annie naar de Leiestraat in Beveren-Roeselare. Ze zijn de ouders van Inge (54, Pjeter Hasanaj, zoon Matteo) en Veerle (53, Kurt Brouckaert, zoon Bram (Maaike Devos)). De jongste tijd was hij wat op de sukkel met zijn gezondheid. “Hij heeft ook altjid goed voor ons moeder gezorgd”, klinkt het bij de dochters.

Van Joseph wordt zaterdag 26 maart om 10.30 uur afscheid genomen in de kerk in Beveren. Vanaf 10.15 uur kan de familie begroet worden. Dit bericht geldt ook als kennisgeving aan de vele mensen die Joseph gekend hebben, maar waarvan de familie geen contactgegevens heeft.