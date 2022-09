Siersmeden maken samen indrukwekkend kunstwerk

Op kinderboerderij Lettenhof in Middelkerke vindt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september een groot internationaal smeedevent plaats. De bekende siersmid Luc Vandecasteele zal er, samen met de vereniging Smeden met Vrienden, een indrukwekkend kunstwerk maken. “De ‘Verloren Visser’ wordt een werk met een boodschap”, zegt Luc.

Luc Vandecasteele (66) een topper in zijn stiel noemen, is de 66-jarige siersmid uit Sint-Eloois-Winkel nog oneer aandoen. Gesteund door zijn echtgenote Christine Victor verwierf hij met zijn werken faam in binnen- en buitenland. Zo werd de gepassioneerde smid in 2009 wereldkampioen kunstsmeden in het Italiaanse Stia en was hij destijds de bezieler van het grote poppymonument voor de gesneuvelden van WO I op de Grote Markt in Ieper. In april van dit jaar organiseerde hij nog een benefietevenement voor een bevriend smedenkoppel uit Oekraïne. Luc en Christine zijn nog steeds graag geziene gasten op tal van nationale en internationale smedenevenementen. Als bezieler van de vereniging Smeden met Vrienden gaat hij met niet minder dan dertig collega-kunstsmeden op 16, 17 en 18 september aan de slag in kinderboerderij Lettenhof van Johan Letten aan de Vaartdijk-Noord 65B in Middelkerke. Bezoekers zullen er onder meer een werkende smidse anno 1900 kunnen bewonderen, maar vooral de realisatie van een wel heel indrukwekkend kunstwerk kunnen meemaken.

Twee op drie meter

“Hier kijk ik echt naar uit”, steekt Luc van wal. “En ik vind het heel fijn dat ik dit event samen met Johan van het Lettenhof en mijn vriendenkring van smeden kan organiseren. Ik heb Johan zo’n 35 jaar geleden leren kennen op de avondschool in Brugge, waar we les kregen van Georges Riemaecker, een bekende smid uit Blankenberge. We zijn altijd contact blijven houden en besloten vorig jaar om samen iets rond smidsen en smeden te organiseren op het Lettenhof. Smeden met Vrienden’ verenigt smeden uit zowel binnen- als buitenland en samen met die bonte groep ga ik komend weekend aan het werk. We zullen een kunstwerk maken van zo’n twee op drie meter groot – geen klein bier dus – van metaal, gesponsord door het bedrijf Willems uit Snaaskerke. Andy Reybrouck en zijn vrouw Gina van ’t Zwienekotje in Lombardsijde verzorgen de catering. We zijn hen daar erg dankbaar voor.”

Visser

Wat moet het indrukkend werk worden? “Het heet De Verloren Visser”, legt Luc uit. “Het beeldt een man uit die het roer van een schip vasthoudt en uitkijkt naar de zee, golven, het strand en duinen. Het moet duidelijk een kunstwerk met een boodschap worden en dat zullen we dit weekend duidelijk maken. Eenmaal afgewerkt zullen we het schenken aan de gemeente Middelkerke, die ons initiatief van het begin heeft gesteund”, besluit Luc enthousiast. (DVL)

Het opstellen van de smeedplaats vindt vrijdag plaats van 10 tot 19 uur. Het smeden zelf vindt plaats op zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Info: www.lettenhof.be