Sien Depuydt van Preus & Curieus stippelt loopbaancoaching uit: “Met goesting terug aan het werk”

Iedereen heeft wel eens een dipje op het werk. Maar soms kan dat dipje zodanig groot zijn, dat er hulp aan te pas moet komen. Daarom heeft Sien Depuydt in oktober vorig jaar Preus & Curieus opgericht. Met haar zaak biedt ze mensen die het even wat moeilijker hebben op het werk loopbaancoaching. “Ik wil de mensen terug met goesting aan het werk krijgen.”

Sien Depuydt (29) woont in Rumbeke. Sinds oktober 2021 heeft ze in haar woning een praktijk waar ze mensen begeleidt als loopbaancoach in bijberoep. Dit onder de naam ‘Preus & Curieus’. “Ik ben hiermee begonnen omdat ik zelf een grote zoektocht heb gedaan naar wat ik eigenlijk wil en omdat ik nu veel gelukkiger ben dan in het begin van mijn loopbaan”, opent Sien.

Doodongelukkig

“Op mijn 18de koos ik voor de studierichting burgerlijk ingenieur, met als specialisatie bouwkunde. Een keuze die vooral goed was voor de maatschappij, maar daarvoor niet voor mij. Op dat moment was ik echt doodongelukkig.”

Dus besloot Sien om het over een andere boeg te gooien en zich bij te scholen. “Ik heb een jaar algemeen management bijgestudeerd”, gaat ze verder. “Via allerlei technische projecten als consultant ben ik dan in de IT-sector beland. Geleidelijk aan bracht dit me tot de HR-wereld. Ondertussen werk ik als HR businesspartner bij Exterioo, het vroegere OverstockGarden.”

Maar sinds oktober vorig jaar heeft Sien er dus een bijberoep bij. Momenteel werkt ze 4/5de in loondienst en één dag per week als loopbaancoach. “In principe ben ik op woensdag thuis voor mijn bijberoep, maar in de realiteit is dit vaak anders. Sommige afspraken zijn ’s avonds of op zaterdagvoormiddag. Het hangt er dus wat van af wanneer de mensen komen.”

In haar praktijk probeert Sien uiteraard mensen bij te staan die het wat moeilijker hebben op het werk. “Het is mijn bedoeling om die mensen weer met goesting naar het werk te krijgen. Want naar een loopbaancoach gaan, wil niet per se zeggen van job of bedrijf veranderen. Vaak gaat het om kleine aanpassingen in de job of in het takenpakket die al een heel groot verschil kunnen maken.”

Talenten

“Samen met de mensen kijk ik wat er het best bij hen past, wat zij graag willen doen en wat hun talenten zijn. Vooral aan dat laatste hecht ik veel belang, want zo kan ik daar ook met hen op inzetten. Veel mensen doen iets wat ze goed kunnen, maar daarom is het nog niet zeker dat ze het altijd even graag doen. En ik vind net dat een talent iets is wat je super goed kan, maar ook heel graag doet. Je moet er energie van krijgen.”

Een eigen zaak uit de grond stampen, is voor Sien een droom die werkelijkheid wordt. Toch ziet ze zichzelf nog niet meteen volledig zelfstandige worden. “Ik ben supergelukkig dat ik twee jobs heb. Dat zorgt voor de nodige variatie. Ik zie me dit ook wel nog even op deze manier doen, maar uiteraard sluit ik naar de toekomst toe niks uit.”

Nieuwsgierig

Als we vragen waar de naam Preus & Curieus vandaan komt hoeft Sien niet lang na te denken. “Preus is typisch West-Vlaams. Ikzelf ben fier om West-Vlaming te zijn en West-Vlaanderen past ook gewoon bij mij. Maar de keuze voor preus is er vooral ook omdat ik vind dat de mensen soms vergeten dat ze trots mogen zijn op wie ze zijn of op hun job. Het is dan ook mijn doel om daar samen met de mensen naar te zoeken. Zo is zelfvertrouwen een vaak voorkomend gespreksonderwerp in mijn praktijk.”

“En curieus: dat is een beetje de vaardigheid van de toekomst. Alles verandert zo snel. Ik merk vooral dat de jongere generatie nieuwsgierig is. Bij de oudere generatie is dit soms wel een werkpunt. Ikzelf ben ook een curieuzeneuze”, sluit Sien met een knipoog af. (Maxim Bille)