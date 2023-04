Siegfried en Barbe houden ‘Kanteldag’ op nieuwe locatie: “We ondersteunen mensen in het vinden van oplossingen”

Na hun verhuizing vanuit Nevele organiseren Siegfried De Meulenaere (44) en Barbe Ryckaert (40) op zaterdag 1 april een ‘Kanteldag’. Daarmee willen ze geïnteresseerden laten kennismaken met hun werking. “We werken met onze paarden om mensen inzicht te geven in (veelal) langdurige onopgeloste zaken”, legt Siegfried uit.

Na een opleiding tot florist volgde Siegfried tal van opleidingen om zich te specialiseren in ‘systemisch werken’. Sinds 2018 begeleidt hij samen met zijn partner mensen met moeilijkheden aan de hand van verschillende therapieën, geeft hij teambuildings en begeleidingssessies. Partner Barbe is opvoedster en is aan de slag op een school in Nevele. “Vanuit mijn ervaring in het werkveld merk ik vaak dat we dingen tekortkomen om oplossingen te vinden voor problemen”, gaat Barbe verder.

Ankerpunten

“Ik heb altijd al gezegd dat ik de wereld mooier wilde maken. Aanvankelijk wilde ik dat doen met bloemen, maar later besefte ik dat ik het beste uit de mens wil halen. Op die manier maak ik de wereld ook mooier”, vertelt Siegfried.

“Samen met de paarden gaan we op zoek naar ankerpunten”

Ook bij het verlies van hun dochter vond het koppel naar eigen zeggen veel sterkte in het systemisch werk van paarden. “Zeker bij gevoelige thema’s zijn er vaak geen woorden voor wat er gaande is. Bij paarden heb je geen woorden nodig, vandaar onze combinatie. We doen eerst een intakegesprek met mensen die bij ons langskomen. Zo weten we waar die persoon mee worstelt en waar hij of zij naartoe wil. Samen met de paarden gaan we op zoek naar ankerpunten”, legt Barbe uit.

Uitbreiding

Individueel of in groep gaan Barbe en Siegfried met de bezoekers bij de paarden staan. De dieren zorgen op hun beurt soms voor een aanraking, wat een reactie uitlokt. “Het is die reactie waar wij onze mensen mee helpen. We willen de gebeurtenis zelf soms te veel sturen”, klinkt het. “Met die reactie, dat kantelmoment – vandaar de naam van onze werking – willen wij de mensen helpen”, vertelt Siegfried.

De komende jaren wil het koppel hun werking uitbreiden. Zo is er ondertussen ook al een werking voor jongeren, zijn er yoga- en meditatiemomenten en zet De Kantelhoeve ook in op teambuildings. “Wij reiken geen oplossingen aan, maar ondersteunen mensen in het vinden van die oplossing. Daar zetten wij op in”, besluit Barbe.

Meer informatie over alle workshops van De Kantelhoeve: www.dekantelhoeve.com