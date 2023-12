Siebe Thevelein (19) start Huisruimer op: “Ik haal huizen leeg en geef inboedels een tweede leven”

Siebe Thevelein (19) startte in september met Huisruimer, een bedrijf waar je terecht kan voor het ruimen van woningen en de aankoop van inboedels.

Siebe nam Huisruimer over van de vorige eigenaar. “Die ruimde woningen, maar was ook actief in de antieksector”, vertelt hij. “Ik werkte al een drietal jaar bij hem als jobstudent. Toen hij besloot zich enkel nog toe te spitsen op antiek, heb ik het ruimgedeelte van hem overgenomen. Ik koos Huisruimer als naam voor mijn zaak omdat die vlag volledig de lading dekt.”

circulair werken

Huisruimer staat in voor de aankoop van volledige inboedels en het leegmaken van woningen, loodsen, zolders, kelders, garages, bergingen, tuinhuizen,… “We halen zonder probleem ook compleet vervuilde huizen leeg”, vertelt Siebe. “Nadat mensen ons gecontacteerd hebben, komen we ter plaatse en bekijken we hoeveel verkoopbaar materiaal er staat en hoeveel materiaal we moeten afvoeren. Aan de hand daarvan doen we een voorstel. Er zijn daarbij drie mogelijke situaties. Een eerste situatie bestaat er uit dat er meer verkoopbare spullen dan afval zijn. Wij betalen dan voor de inboedel. In een tweede situatie zijn de hoeveelheid verkoopbare stukken en afval ongeveer gelijk. We ontruimen de woning dan gratis. De verkoop van de bruikbare stukken dekt onze ontruimingskost. Een laatste situatie is dat er meer afval dan verkoopbare stukken is. We maken dan vooraf een gedetailleerde offerte op van hoeveel de ontruiming kost.” Huisruimer werkt ook heel milieubewust, benadrukt Siebe. “Verkoopbare spullen geven we immers een tweede leven. Afval wordt door ons selectief gesorteerd en afgevoerd. Op die manier wordt zo veel mogelijk gerecycleerd en dragen we bij tot een circulaire economie.” Siebe werkt momenteel met een vijftal jobstudenten. “Ik wil Huisruimer laten groeien zodat er in de toekomst eventueel met vast personeel kan gewerkt worden.”

Huisruimer bevindt zich aan de Provinciebaan 44 in Westrozebeke en is elke woensdag en vrijdag open van 14 tot 18 uur. Meer info via www.huisruimer.be, via info@huisruimer.be of via 0492 39 12 25. (Carl Bruneel)