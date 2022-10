SIDEC opent officieel de deuren van nieuw gebouw: “Nieuwe stijl met compleet nieuw en hip logo”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het moment is dan toch aangebroken. SIDEC, de Komense handelaarsvereniging, opent officieel de deuren van hun nieuwe gebouw. Het gebeuren wordt aangevuld met enkele historische randactiviteiten.

“Een uitdaging”, het woord bij uitstek dat de verhuis naar het nieuwe gebouw moest verhuizen. De administratieve molen werd gecombineerd met praktische euvels, zoals het ontbreken van internet of telecommunicatie, waardoor er geen einde leek te komen aan de renovatie van het oude station. Toch bleef de vereniging niet stil zitten en gaven de medewerkers blijk van een uitzonderlijke creativiteit, om de belangen van de handelaars te blijven verdedigen.

“Maar na iedere regen schijnt de zon opnieuw en ook hier is dat het geval”, glundert voorzitter David Kyriakidis. “Op zaterdag 22 oktober, om 14 uur stipt, huldigen we het nieuwe gebouw in. Het gaat meteen gepaard met de voorstelling van onze nieuwe stijl, compleet met een nieuw en hip logo. Het oude stationsgebouw van Waasten kreeg een volledige makeover, waardoor het klaar is voor de toekomst. Waar vroeger passagiers op de trein richting hun bestemming stapten, broeit het nu van de activiteit om de handel en wandel in de grensgemeente te stimuleren. De gebouwen delen we eveneens met de lokale bibliotheek, die hier een antenne zal opstarten.”

Bezoekers kunnen die dag niet alleen kennis maken met het nieuwe gebouw, ze krijgen eveneens de mogelijkheid het oude gemeentehuis van Waasten te ontdekken. Het statige gebouw huisvest er de heemkundige kring, die er over een indrukwekkend archief beschikt. Een historische wandelroute werd uitgestippeld voor jong en oud, waar voor de allerkleinsten een heerlijke snack wordt voorzien.

Het volledige programma kan worden geraadpleegd op de website van de gemeente.