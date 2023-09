Shyama Vermeersch met British Academy Award naar Oxford voor eigen onderzoeksproject

Met het verkrijgen van een prestigieuze British Academy Award mag de 31-jarige Knokse wetenschapster Shyama Vermeersch voor drie jaar naar Oxford om een wetenschappelijk onderzoeksproject te gaan leiden. “Ik ga er de landbouw en opkomst van welvaartsongelijkheid in de zuidelijke Levant tijdens de bronstijd en de ijzertijd onderzoeken.”

Na drie jaar te hebben gewerkt als onderzoekster en allround-medewerkster aan de universiteit in het Nederlandse Groningen, vertrekt Shyama Vermeersch binnenkort, in oktober, naar de universiteit van Oxford. “Samen met 430 anderen stuurde ik een een uitgebreide applicatie met een uitgewerkt voorstel in om een studieproject op te zetten naar de landbouw en opkomst van welvaartsongelijkheid in de Zuidelijke Levant – grosso modo het huidige Libanon, Israël, Palestina en Jordanië – tijdens de bronstijd en de ijzertijd, de periode van 3.600 tot 332 voor Christus. Vijfenvijftig wetenschappers waren succesvol en behaalden een toelating en dus ook werkingsmiddelen om in Oxford een onderzoeksproject op te zetten. Mijn project heeft een totale waarde van 346.068,62 pond voor de drie jaar”, legt Shyama uit. De Knokke-Heistse behaalde een Master of Arts aan de KU Leuven, toont een bijzonder grote interesse voor archeologie en doctoreerde aan de universiteit van Tübingen (Duitsland).

Puzzel

Naast uiteraard een passie voor geschiedenis en archeologie is Shyama in haar studies en werk ook actief op het gebied van gender, diversiteit, inclusie en gelijkheid. Ze is geboeid door Egypte en zijn geschiedenis, een land dat ze al acht keer bezocht. “Ik denk dat die interesse in Egyptologie en archeologie voor een groot stuk door mijn vader aangewakkerd werd. Hij heeft ook een grote interesse in deze gebieden en ik keek als kind al vaak samen met hem naar documentaires. Als familie gingen we samen musea bezoeken en ik kreeg allerhande boeken over het thema. Als mijn vader Hans Vemeersch op reis moest om ergens op te treden (hij is muzikant, red.) kreeg ik een puzzeltje mee om de locatie van mijn wekelijkse zakgeld te vinden. En die puzzel was dan vaak een boodschap gecodeerd in hiëroglyfen”, herinnert Shyama zich. “Naast Egypte ben ik ook bijzonder veel op stap geweest in de Zuidelijke Levant, maar ik werkte ook in Irak, Koerdistan en Griekenland als archeologe. Als je als archeoloog op stap bent, kom je vaak in de kleine dorpjes van het land en zo kom je dichter bij de mensen. Je leert er veel over jezelf en je leert ook het land wat intiemer kennen. Wat me altijd bijblijft, is de openheid van de mensen daar, hun sterke sociale banden en hoe ze geluk vinden in kleine dingen.” Shyama legt ons met plezier uit wat ze precies wil gaan onderzoeken tijdens haar drie jaar aan Oxford. “We hebben al een goed idee over wat mensen aten van dierlijke en plantaardige producten, maar hoe kregen ze dit op hun bord? Met behulp van stabiele koolstof en stikstofisotopenonderzoek kan ik voedselwebben reconstrueren. Denk ook aan het principe je bent wat je eet, in principe hebben planten de laagste waardes, dan planteneters, dan vleeseters”, klinkt het. “Interessant voor landbouw, is dat we ook kunnen kijken of velden bemest geworden zijn of niet. Eens we weten hoe landbouw gebeurd, kan ik kijken hoe dit samenhangt met sociale ongelijkheid. We weten dat in bijvoorbeeld Mesopotamië er een stijging is van sociale ongelijkheid die samenhangt met het veranderen van landbouwmethodes. Ik wil zien of dit ook het geval is in de zuidelijke Levant, aangezien dit een gebied is dat getekend is door kolonialisering en heel lang geen gecentraliseerde politiek had.”

Hot topics

“Wat ik maatschappelijk precies wil bereiken met dit project? Wel, ik noem mezelf graag een sociale activist. Met dit project wil ik onze kennis over het verleden vergroten en meer inzicht krijgen in onze gezamenlijke menselijke geschiedenis. Landbouw en ongelijkheid zijn ook vandaag hot topics. Archeologen worden vaak uitgesloten in discussies over duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatsverandering, maar we hebben veel inzicht en kunnen helpen met oplossingen vinden.”

Wie Shyama’s project wil volgen, kan dat via: https://linktr.ee/shyamavermeersch