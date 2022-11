Shoppingcenter K verwelkomt nieuwe pop-up winkel WONDR

Sinds woensdag 2 november kan je op het gelijkvloers van K in Kortrijk terecht om de natuurlijke cosmetica van WONDR te ontdekken. Nog tot en met 31 januari zal de hippe pop-up winkel in het shoppingcenter te vinden zijn. WONDR is een initiatief van Planet B dat duurzame alternatieven voor dagelijkse producten produceert.

“Bij WONDR wordt bijvoorbeeld ingezet op geconcentreerde bars die geen water bevatten. Ze zijn biologisch afbreekbaar en bevatten geen plastic of palmolie. Daarnaast worden de pH-neutrale bars in België geproduceerd. De verpakking bestaat uit een compact doosje van gerecycleerd karton. WONDR is de ideale winkel voor mensen die op zoek zijn naar een eco-vriendelijk geschenk. Bovendien zijn alle producten dierproefvrij en vegan”, zegt medewerker Ally van der Linde.

WONDR is eveneens sociaal geëngageerd via hun samenwerking met sociaal kwetsbare groepen die alle bars verpakken. Met een eigen campagne ‘The WONDR of Gifting’ doet WONDR mee aan de actie rond kansarmoede van De Warmste Week. Voor elke verkochte geschenkdoos steekt WONDR 1 euro in een spaarpot om te doneren aan De Warmste Week. Op die manier hoopt het bedrijf iedereen een warme kerstperiode te bezorgen.

“De mensen die WONDR reeds ontdekt hebben zijn onder de indruk van de ecologische producten en enthousiast om te zien dat het ook anders kan, met oog voor sociaal engagement. Ik sta volledig achter hun producten en heb ze al mogen uittesten, de voordelen van de job”, lacht Ally.