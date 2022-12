Shopping Tielt pakt opnieuw uit met eindejaarsactie

Shopping Tielt herneemt na het succes van de vorige editie de eindejaarsactie. Opnieuw wordt met krasloten gewerkt en alles samen zit ruim 25.000 euro in de prijzenpot. Bovendien maken klanten vijf keer meer kans dan vorig jaar om in de prijzen te vallen.

Per aankoop bij een van de 81 deelnemende handelaars in Tielt, Aarsele, Kanegem of Schuiferskapelle krijg je een of meerdere kraslotjes. Wie vijf euro krast, kan het lotje meteen gebruiken om korting te krijgen bij een volgende aankoop. Wie een afbeelding van een cadeautje krast, kan dat lotje tegen 31 december deponeren in een van de verzamelboxen en maakt kans op een van de waardebonnen. De hoofdprijs is een bon van 2.500 euro. “Bij de vorige editie waren er meer lotjes zonder prijs in omloop, waardoor je erg vaak moest krassen om prijs te hebben”, zegt Koen Desmet, ondervoorzitter van Shopping Tielt. “Daar hebben we uit geleerd. De prijzenpot werd wat herverdeeld, waardoor er dit jaar vijf keer zoveel winnende lotjes zijn. Dus maak je ook vijf keer zoveel kans om te winnen.”

In de week van 4 januari worden de winnaars van de bonnen persoonlijk gecontacteerd door Shopping Tielt. Samen met de lancering van de eindejaarsactie, die gepaard gaat met een nieuw campagnefilmpje, lanceerde Shopping Tielt ook een nieuwe website. Die is te vinden op www.shoppingtielt.be. (SV)