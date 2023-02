Shopping Shuttles in Knokke-Heist vervoerden vorig jaar ruim 100.000 bezoekers, nu kan je ze ook gebruiken als billboard

De elektronische shuttlebusjes in Knokke-Heist, waarmee bezoekers gratis doorheen de winkelstraten worden gebracht, blijven een groot succes. In 2022 vervoerden ze meer dan 100.000 mensen. Binnenkort worden het rijdende billboards. Ondernemers kunnen zo’n busjes namelijk sponsoren om hun bedrijf zo in the picture te zetten.

Tienduizenden inwoners, toeristen, tweedeverblijvers en shoppers hebben ze al in Knokke-Heist voorbij zien rijden: de hippe, 100% duurzame en stijlvolle e-shuttlebusjes die gratis de bezoekers vervoeren naar acht locaties, waaronder de Lippenslaan en het Zoute. In 2022 vervoerden de busjes meer dan 100.000 mensen. Tijdens het hoogseizoen van 2022, van april tot en met september, waren er dat zelfs 85.510.

Rijdende billboards

Een enorm bereik, dus biedt dat ook commerciële kansen. “De naam van je bedrijf of merk zien verschijnen op de e-shuttlebus is promotioneel een kanjer van een investering. Eigenlijk spring je nergens beter in het oog dan via reclame op zo’n busje dat op de drukste momenten altijd in beweging is. In één oogopslag zie je de boodschap die erop staat”, zegt Annick Reynders van Sponsor Butler.

Wie dat wenst, kan zijn bedrijf dus letterlijk in Knokke-Heist laten rondrijden. (MM)