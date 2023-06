Shoppen in Izegem met Julie Velghe van Café ‘t Bloemgat: ““Ik koop toch liever in een echte winkel dan online”

Julie Velghe is intussen hét gezicht van Café ’t Bloemgat in Ardooie, maar ze is ook graag in Izegem te vinden. Als het even kan, dan is ze vaste klant op de Batjes, maar ook heel wat andere handelaars in het centrum zien haar regelmatig binnenstappen. Ze deelt graag haar tips met ons.

Julie Velghe (33) staat sinds april vorig jaar achter de toog van Café ’t Bloemgat in Ardooie. De mama van twee ruilde haar job in de bouw voor haar eigen café en dat bevalt haar erg goed. “Ik deel mijn tijd anders in dan pakweg anderhalf jaar terug, maar ik amuseer mij met wat ik doe. Een café openhouden, zorgt er wel voor dat je vaker dingen moet missen die je vroeger wel zonder nadenken deed. De jaarlijkse Izegemse Patermarkt of de Batjes zijn daar perfecte voorbeelden van. Vroeger ging ik elk jaar, zonder uitzondering, maar nu is het wat meer plannen om eens een bezoekje te brengen. Ik hoop dat het ook dit jaar lukt om eens de Batjes te bezoeken”, lacht Julie.

“Vroeger waren de Batjes echt een traditie voor mij. Ik ging er heel graag langs bij Lingerie Caline in de Marktstraat, maar intussen is de winkel gestopt. Daarnaast koop ik jaarlijks lekkere krieken bij ’t FOS en probeer ik andere batjes en koopjes te doen. Ik hoop dus dat ik dit jaar ook een gaatje vind om eens langs te gaan. Als het weer meezit, dan wordt het hopelijk weer een topeditie.”

Koopjes doen

Julie gaat niet alleen graag naar de Batjes om koopjes te doen. “Ik shop doorgaans heel graag, maar ik shop nog liever mét wat extra korting. Ik probeer dus altijd te winkelen als er ergens solden zijn of als er ergens één of andere uitverkoop is. Ik zou bepaalde artikelen laten liggen om dan later tijdens de soldenmaand terug te gaan in de hoop dat ze er nog zijn”, geeft Julie toe. “Interessante koopjes of tips om te shoppen deel ik steevast met vrienden en vriendinnen. En net als heel veel andere mama’s koop ik eerder wat voor mijn kinderen of voor mijn man Michael Devos dan voor mezelf.”

Intussen woont Julie al een hele tijd in Ingelmunster, maar shoppen doet ze overal graag. “Zowel Ingelmunster als Izegem hebben hun troeven. Als ik aan shoppen in Ingelmunster denk, dan kan je niet voorbij Schoenen en Sport Devolder natuurlijk, ik denk dat iedereen daar ooit wel eens geweest is. Dumoulin is ook een prachtige zaak en zeker een bezoekje waard.”

Persoonlijke service

Julie trekt daarnaast vaak naar Izegem om inkopen te doen. “Eén van dé winkels in Izegem is toch wel de Multi Bazar. Voor mij is dat zo’n winkel waar je binnenstapt en altijd met veel meer buitenkomt dan je eigenlijk voor ogen had. Verder ben ik net als iedereen best wel fan van Action omdat je er ook altijd iets vindt dat je kan gebruiken.”

Persoonlijke service en goede producten zijn voor Julie heel belangrijk. “Ik ga altijd naar Apotheek Aurore Loncke in de Gentseheerweg, zelfs nu ik al jaren in Ingelmunster woon. Ik vind de persoonlijke service en de klantvriendelijkheid daar super. Het team kent onze hele familie en weet perfect welke producten goed zijn voor ons.” Die persoonlijke service ervaart Julie niet enkel in de apotheek. “Als wij een elektrisch toestel nodig hebt, dan gaan wij altijd naar Vervaecke-Nollet op de Grote Markt. Je wordt er prima geholpen en ook als je na je aankoop een probleem hebt, kan je er terecht. Dat vind ik heel belangrijk.”

“De dag van vandaag is online shoppen erg belangrijk geworden. Dat zou ik wel eens doen, maar ik ga toch ook graag zelf naar de winkel waar ik een product echt kan zien en in mijn handen kan hebben voor ik het aankoop.”

Bewust kopen

Kleren koopt Julie dan ook liefst in échte winkels. “Ik trek vaak naar Zeeman als ik bijvoorbeeld ondergoed of kledij nodig heb voor de kinderen. Ik weet dat veel mensen vinden dat ze daar geen goede kwaliteit hebben, maar ik vind het eigenlijk best een leuke winkel en ben tevreden van de producten. Ook in C&A in het Frunpark koop ik graag kleren. Je kan er voor weinig geld een mooie outfit samenstellen.”

Julie probeert bewust te kopen en goed na te denken over haar aankopen. “Ik kom uit een gezin van zes kinderen en ik kreeg die wijsheid zeker mee van thuis. Soms moet je een beetje wachten en sparen voor je iets kan kopen, je kan niet alles ineens doen. Het is een eigenschap die ik ook probeer mee te geven aan mijn eigen kinderen.”

Als Julie om vlees gaat, dan vind je haar dikwijls bij Slagerij Verlinde in de Kortrijksestraat. “Als je binnenstapt in de slagerij, dan waan je je meteen jaren terug in de tijd. Het is een authentieke zaak met topproducten. De ambachtelijke bloedworst en het gehakt zijn echt aanraders vol smaak, maar eigenlijk is alles er van goede kwaliteit.”

“Wat ik heel graag nog eens zou doen, is langsgaan bij Frederik Tanghe in de Reperstraat. Hij maakt messen en geeft ook workshops. Ik denk dat het heel boeiend is om eens te gaan kijken wat je daar allemaal kan doen en kopen. Ik kook heel graag, dus het lijkt mij interessant om er eens mijn licht op te steken. Hij mag zeker nog eens een bezoekje van mij verwachten.” (MV)