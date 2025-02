Shop & Beleef schenkt 12.500 euro aan 116 winnaars

De eindejaarsactie van Shop & Beleef was opnieuw een groot succes. De werkgroep mocht dit jaar al 100 winnaars elk 25 euro rijker maken. Alle andere winnaars tekenden present in de Oude Tabaksfabriek tijdens de uitreiking van de grotere prijzen. Er waren dit jaar opnieuw tien winnaars geloot die elk 250 euro wonnen, vijf winnaars elk 500 euro en één gelukkige, Mieke Vandriessche, kreeg de cheque van maar liefst 5.000 euro, te spenderen in Menen. Deze jaarlijkse Shop & Beleef-actie is vooral bedoeld om het shoppen in eigen stad voor inwoner én handelaar terug op de rails te krijgen. Shop & Beleef introduceert nu ook de digitale cadeaubon voor particulieren en bedrijven én is loopt tot en met vrijdag 28 februari. (foto NVM)