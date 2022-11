Shop & Beleef legt klanten en lokale handelaars in Menen ook dit jaar terug in de watten

De eindejaarsactie van Shop & Beleef krijgt stilaan de status onmisbaar te zijn voor Menen en zijn inwoners. Dit ‘eindejaarsfeestig’ wapenfeit is al jaren het hoogtepunt die stad Menen en de Shop & Beleef-werkgroep telkens weer met veel verve in elkaar steekt tijdens de laatste maand van het jaar.

“Met onze jaarlijkse actie van Shop & Beleef proberen we het shoppen in eigen stad voor iedere inwoner én handelaar terug op de rails te krijgen. Met dit mooie project krijgen we, uiteraard met hulp van al onze commerçanten, gegarandeerd de winkelstraten opnieuw samen”, zegt Dirk Deleye van Shop & Beleef.

De eindejaarsactie loopt van donderdag 1 december 2022 tot en met zondag 15 januari 2023. De prijzenpot bestaat dit jaar opnieuw uit 12.500 euro aan cadeaubonnen en de hoofdprijs is een cadeaucheque van maar liefst 5.000 euro. “De verdere verdeling bestaat uit 5 x 500, 10 x 250, 100 x 25. Concreet betekent dit dat voor elke 5 euro die de klant spendeert hij of zij een stempel krijgt op zijn stempelkaart. Volle stempelkaarten kunnen daarna worden afgegeven en op het einde van de actie worden dan de winnaars bekend gemaakt”, aldus Dirk.

Het Shop & Beleef-team draagt het woord ‘lokaal’ hoog in de vaandel. “Wij doen er inderdaad alles aan om zoveel mogelijk binnen onze Grootstad te werken. Bijvoorbeeld, alle drukwerk en promotiemateriaal werd door mensen van hier tot stand gekomen. Alle meer dan 90 deelnemende handelaars krijgen van ons ook gepast decoratiemateriaal om hun zaak uit te rusten in de nodige kerstsfeer. Het spreekt voor zich dat wij dit niet konden realiseren zonder onze vele sponsors, medewerkers en vrijwilligers. Onze Shop & Beleef-werkgroep wenst u alvast een fijne eindejaarsperiode toe”, besluit Dirk. (NV)