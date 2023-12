Shop & Beleef legt klanten en handelaars in de watten in Menen

De eindejaarsactie van Shop & Beleef in Groot Menen moet de drempelvrees van de inwoners om te shoppen in eigen stad doen vervagen. Het doel is om met dit mooie project de winkelstraten opnieuw vol te krijgen.

“We zijn een overkoepelende handelsorganisatie van handelaars uit Menen, Lauwe en Rekkem. Het doel is om met dit mooie project de winkelstraten opnieuw vol te krijgen. We creëren terug met hulp van al onze handelaars de belevenis van het stadsshoppen”, zegt werkgroepverantwoordelijke Dirk Deleye. Dit wapenfeit blijft een hoogtepunt dat stad Menen en De Shop & Beleef-werkgroep telkens weer met veel verve in elkaar steekt tijdens de laatste maand van het jaar.

“We bestaan al heel lang, maar de laatste tien jaar opereert deze actie onder de naam Shop & Beleef. Het doel was om alle straten een innoverende toets te geven en tegelijkertijd de klanten eens lekker te verwennen. We zien onze klanten graag, en hoe meer trafiek in de winkels, hoe liever we het hebben”, weet Dirk.

12.500 euro prijzenpot

In een 100-tal deelnemende winkels krijgt iedere klant een stempel vanaf 5 euro aankoop. Volle stempelkaarten kunnen daarna worden afgegeven en op het einde van de actie worden dan de winnaars bekendgemaakt. De Eindejaarsactie zal lopen van 1 december tot 14 januari 2024. “De prijzenpot dit jaar is er eentje van 12.500 euro aan cadeaubonnen. Dit zal verdeeld worden door 115 winnaars waarvan er één gelukkige de hoofdprijs van maar liefst 5.000 euro kan wegkapen. De verdere verdeling zal bestaan uit 5 x 500 euro, 10 x 250 euro, en 100 x 25 euro”, vertelt Dirk.

Het Shop & Beleef-team draagt het woord lokaal hoog in het vaandel. “We doen er inderdaad alles aan om zoveel mogelijk binnen onze grootstad te werken. We streven er ook naar om te werken met alle lokale ondernemingen. Het is dus een win-winsituatie voor beide partijen. We danken zeker onze vele sponsors, medewerkers en vrijwilligers die hieraan meewerkten. De Shop & Beleef-werkgroep wenst u alvast een fijne eindejaarsperiode toe”, besluit Dirk Deleye.