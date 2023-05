Sheltie van Ria is Belgisch juniorkampioen: “Typhoon wordt goed verzorgd en blinkt dan ook in zijn vel”

Als het van Ria Carbonez afhangt, zal Typhoon, haar 2 jaar oude Sheltie, nog heel wat prijzen wegkapen op schoonheidswedstrijden voor honden. De niet-hondenliefhebber fronst misschien de wenkbrauwen, maar ook honden nemen deel aan Miss- en Mister-verkiezingen.

“We hebben al heel België doorkruist met onze hondjes”, steekt Ria (58) van wal. Ze woont samen met haar man Guido Vanaverbeke in de Zarren-Lindestraat en daar is het allemaal hondjes wat de klok slaat. In Ria haar bureau hangen tientallen prijzen, medailles en oorkondes.

“Typhoon is dus een Sheltie, beter gekend als Shetland Sheepdog. Dit hondenras is afkomstig van de Shetlandeilanden in het noordoosten van Schotland. De Sheltie is een kruising van de Collie, de Groenlandse hond en de King Charles Spaniël. Al heel mijn leven ben ik actief met deze hondjes, ze zijn mijn grote passie en hobby. We hebben vier Shelties en één powerpup. Onze Typhoon werd in 2022 Belgisch juniorkampioen, wat betekent dat ze drie wedstrijden op rij won. Zo’n wedstrijden noemen wij een dogshow. Nu is Typhoon goed op weg om Belgisch kampioen te worden. Het is van het grootste belang dat de hondjes die aan deze wedstrijden deelnemen er goed uitzien.”

“De verzorging is heel belangrijk en daarom doe ik dat allemaal zelf: wassen, drogen, de vacht verzorgen en uitborstelen … Typhoon blinkt altijd in zijn vel! Wat de voeding betreft, dat is niet zoals bij de modellen bij de mens, want ze hebben geen speciale voeding of dieet nodig, enkel nu en dan een wandelingetje om in conditie te blijven.”

Showtraining

“Onze hondjes volgen ook elke week op donderdag speciale showtraining in Zedelgem. Aangezien er ook publiek aanwezig is bij die wedstrijden, moeten de honden voorbereid worden op zo’n show. Tijdens die training worden heel wat trucjes en tips aangeleerd, zowel aan de hondjes als aan de baasjes.

“Op zo’n schoonheidswedstrijd moeten ze, net als een echte mannequin, paraderen op een soort catwalk en moeten ze ook plaatsnemen op een showtafel. Daar worden ze dan door een professionele jury gekeurd. De wedstrijden zijn ook niet altijd dicht bij de deur: Wieze, Mechelen, La Louvière … We hebben het geluk dat Typhoon heel graag in de auto zit. Doorgaans is dat bij veel honden niet altijd het geval, maar hij is altijd de eerste om in de wagen te springen als we vertrekken”, besluit Ria trots.

(Jeffrey Dael)