Sharlien en Louis nemen De Moustache over op Roeselaarse Grote Markt

Op 30 september wordt gefeest op de Grote Markt. Dan neemt Peter Desmet na ruim elf jaar afscheid van Café Moustache. Sharlien Derluyn en Louis Vandepitte nemen het van hem over.

Vaste klanten van De Moustache moeten zich alvast geen zorgen maken. “Café Moustache gaat verder zoals het de voorbije jaren is gegaan”, leggen Sharlien en Louis uit. “Het was van bij het eerste gesprek duidelijk dat we op dezelfde lijn zaten. Peter heeft hier een zaak uitgebouwd waar wij alleen maar kunnen van dromen. We kwamen hier zelf ook veel, genoten van de unieke locatie, het enige café op de Grote Markt en dan nog mét avondzon.”

“Het was hier of helemaal niet,” aldus Louis. “Dit café is uniek. In het weekend komen de dertigers en veertigers een cocktail drinken. Tijdens de week is het vooral een praatcafé met een publiek van zestien tot tachtig. Hoe machtig is het niet om hier tieners met hun ouders en mét hun grootouders te zien binnen komen voor een koffie.”

Reizen en fotografie

“Iedereen die me kent, wist dat dit afscheid er zat aan te komen”, verklaart Peter zijn vertrek. “Ik had altijd het getal tien voor ogen. Door corona is het iets langer geworden, maar nu is het tijd voor iets nieuws. Ik wou op een hoogtepunt stoppen. Wat dat moet worden, is nog een groot vraagteken. Reizen en reisfotografie, dat worden zeker twee zaken die ik verder wil zitten en misschien ga ik wel weer plaatjes draaien zoals vroeger maar dan wel na een jaartje rustig voor mezelf.”

“Sharlien en Louis starten op 1 oktober, dat wil zeggen dat ik een hele zomer voor me heb om afscheid te nemen van De Moustache en de klanten. De laatste batjes, de laatste 11 en 21 juli-vieringen om te eindigen met een knalfeest op 30 september. Je zal een contente ex-baas van De Moustache zien op dat moment maar vooral een zatte ex-baas”, belooft Peter Desmedt. (BC)