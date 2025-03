Sharissa is de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge: “Beloond voor mijn harde werk”

De Roeselaarse Sharissa Verbrugge (23) mag zich de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge noemen. Op vrijdag 14 maart vond de verkiezing plaats in zaal Maeke Blyde. Ze mocht het kroontje en de scepter overnemen van Prinses Davina.

Sharissa Verbrugge is een Roeselaarse, maar is lid van de Poperingse carnavalsvereniging De Orde van de Flodders. Haar vriend Yentl is geboren en getogen in Poperinge. Zijn vader is Prins Carnaval Wim Decrock en zijn plusmama is Prinses Carnaval Griet(je) Defever. “Haar zus Sharaya is running mate van kandidaat Prins Carnaval Tiebe, die op zaterdag 15 maart de titel in de wacht wil slepen. “Ik ben verliefd geworden op Poperinge en daarom wilde ik ook Prinses Carnaval worden van de Hoppestad”, klinkt het bij Sharissa. Haar oudste zus Sharon is Prins Carnaval van Roeselare, prins carnaval Alexandra XXXVIII.

Eindtotaal

Vrijdagavond 14 maart vulde de zaal Maeke Blyde voor de Prinses Carnaval-verkiezing. Sharissa was de enige kandidate. “Ze moet wel 75 procent als eindtotaal zien te halen om zich Prinses Carnaval te kunnen kronen”, zegt Evelyne Devos, voorzitster Orde van de Feestneuzen, de organisatie achter de Prinses Carnaval-verkiezing. Op de verkiezingsavond is er telkens een voorstellingsproef, een muzikale improvisatieproef en een stunt. Ook de kaartenverkoop telt mee voor het eindtotaal. Elk segment staat op 100 punten en het gemiddelde wordt haar eindtotaal. Er kon gestemd worden vanaf het moment dat onze deuren en stemmen was mogelijk tot na de muzikale show.

(lees verder onder de foto)

Sharissa Verbrugge is de nieuwe Prinses Carnaval. © LBR

Willy Wonka

Het decor voor de muzikale proef van Sharissa was volledig in het thema van de film Willy Wonka. “Tijdens mijn campagnejaar droeg ik ook altijd een outfit in thema van Willy Wonka en verkocht ik snoep. Ik ben fan van de film en het leek me leuk om daarmee iets te doen”, zegt Sharissa.

De zaal Maeke Blyde liep mooi vol en een uitgelaten sfeer heerste in de zaal. Een mooie verdienste van Sharissa. Na middernacht maakte de jury de punten bekend. Sharissa behaalde 94 voor haar voorstellingsproef, 78 voor de muzikale improvisatieproef en 86,8 voor haar stunt. Ze verkocht 600 kaarten en kreeg daarvoor 80 punten. Voor de stemmen in de zaal kreeg ze het maximaal aantal punten van 100. Dit bracht haar op een eindscore van 438,5 op 500, 87,7 procent. Sharissa mag zich Prinses Carnaval van Poperinge noemen.

(lees verder onder de foto)

Plezier

De supporters gingen uit hun dak voor de kersverse Prinses Carnaval van Poperinge. De Roeselaarse had supporters uit heel België in de zaal. “Er is enorm veel volk afgezakt om mij te steunen en dat vond ik al een meerwaarde. Ik ben heel blij dat ik Prinses Carnaval van Poperinge ben. Ik werd beloond voor wat ik gedaan heb”, zegt Prinses Carnaval Sharissa. “Wat ik van het Keikoppencarnavalsweekend verwacht? Het zal één en al plezier worden.”